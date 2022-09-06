https://sputniknews.com.tr/20220906/elektrikli-arac-sarj-hizmeti-icin-kritik-tarih-1060851612.html

Elektrikli araç şarj hizmeti için kritik tarih

Elektrikli araç şarj hizmeti için kritik tarih

Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T10:13+0300

2022-09-06T10:13+0300

2022-09-06T10:13+0300

türkiye

elektrikli araç

elektrikli otomobil

şarj

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.Acele kamulaştırma kararıÖte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220728/elektrikli-otomobile-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-1059223033.html

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