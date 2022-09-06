https://sputniknews.com.tr/20220906/elektrikli-arac-sarj-hizmeti-icin-kritik-tarih-1060851612.html
Elektrikli araç şarj hizmeti için kritik tarih
Elektrikli araç şarj hizmeti için kritik tarih
Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T10:13+0300
2022-09-06T10:13+0300
2022-09-06T10:13+0300
türkiye
elektrikli araç
elektrikli otomobil
şarj
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.Acele kamulaştırma kararıÖte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220728/elektrikli-otomobile-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-1059223033.html
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elektrikli araç, elektrikli otomobil, şarj
elektrikli araç, elektrikli otomobil, şarj
Elektrikli araç şarj hizmeti için kritik tarih
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Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması gerekecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.
Acele kamulaştırma kararı
Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.