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EGM'den maaş promosyonu açıklaması
EGM'den maaş promosyonu açıklaması
Polislere ödenecek maaş promosyonları tepkilere neden olurken EGM'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Aylık ödenecek miktarın 104 TL'den 300 TL'ye... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T15:05+0300
2022-09-06T15:10+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
maaş
promosyon
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı.Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer aldı.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), maaş, promosyon
emniyet genel müdürlüğü (egm), maaş, promosyon

EGM'den maaş promosyonu açıklaması

15:05 06.09.2022 (güncellendi: 15:10 06.09.2022)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Polislere ödenecek maaş promosyonları tepkilere neden olurken EGM'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Aylık ödenecek miktarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandığı bildirildi.Ayrıca promosyonlara her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.
''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer aldı.
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