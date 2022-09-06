https://sputniknews.com.tr/20220906/dunyanin-en-yalniz-adami-amazonlarda-26-yildir-tek-basina-yasayan-adam-hamakta-olu-bulundu-1060879025.html

'Dünyanın en yalnız adamı': Amazonlarda 26 yıldır tek başına yaşayan adam hamakta ölü bulundu

'Dünyanın en yalnız adamı': Amazonlarda 26 yıldır tek başına yaşayan adam hamakta ölü bulundu

Amazon ormanlarında dünyadan uzak bir şekilde yaşayan kabilesinin tümünü zehirlenme sonucunda kaybeden bir adam, 26 yıllık yalnızlığının ardından hayata veda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:26+0300

2022-09-06T19:26+0300

2022-09-06T19:32+0300

yaşam

amazon

amazon ormanları

kabile

yalnızlık

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Kimileri onu Amazon ormanlarında saklanmak ve avlanmak için kazdığı derin çukurlarla 'delik adam' olarak, kimileri ise 26 yıldır tek başına hayatta kaldığı için 'dünyanın en yalnız adamı' olarak tanıdı. Ancak hayatının yarısını arkadaşlarını ve tüm ailesini kaybettiği dev ormanda tek başına geçiren kabile adamının yaşamı yakın bir zamanda sona erdi.Kabilesini 1970'li ve 80'li yıllarda yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle kaybeden adam, yağmur ormanının ıssızlığında tek başına yaşamaya başladı. 26 yıl boyunca dünyayla hiçbir iletişim kurmazken, kendisini havadan görüntülemeye çalışanları ok atarak uzaklaştırdı. Brezilya hükümeti bünyesindeki Yerli İşleri Ajansı'ndan (FUNAI) yetkililer, Rondonia eyaletindeki Tanaru yerli bölgesinde onu uzaktan sessizce izliyordu. Nihayetinde, hangi dili konuştuğu dahi bilinmeyen 'dünyanın en yalnız adamının' cesedi, Amazon Ormanlarının Brezilya-Bolivya sınırı yakınlarında bulundu.'Hamakta ölümü bekliyordu'Uzmanlar Amazon adamının yaklaşık 60 yaşlarında olduğunu tahmin ediyor. Tıpkı yaşarken olduğu gibi yalnız başına ve hasır kulübenin dışında kurduğu hamakta yatarken ölen adamın cesedinin üzerinde papağan tüyleri bulundu.Papağan tüyleri, yerli kültüründe doğurganlık ve şifa sembolü olarak biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, Amazon adamının hayatının son anlarında papağan tüyleriyle bir hastalığını iyileştirmeye çalışmış olabileceğini belirtti. Yerli uzmanı Marcelo dos Santos, "Ölümü bekliyordu, etrafında hiçbir şiddet belirtisi yoktu" dedi.Kabilesi 'gizli bir soykırıma' kurban gitmiştiYetkililere göre adamın ölümü doğal sebeplere bağlı vefat olarak kayıtlara geçti. Ancak İngiltere merkezli insan hakları örgütü Survival International, kabilenin diğer üyelerinin ölüm sebebini ormanda daha fazla yere yayılmak isteyen çiftlik sahiplerine bağlıyor. İddiaya göre 1970'li yıllardan itibaren söz konusu çiftlik sahipleri, yerli kabilelerden kurtulmak için ormanın derinliklerine fare zehirine bulanmış şekerler bırakarak 'gizli bir soykırıma' imza attı.1990'lı yıllarda ise geriye kalan son kabile üyeleri silahlı saldırılarda öldürüldü. Survival International araştırma direktörü Fiona Watson, geriye kalan son kabile üyesinin vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:1996 yılında Amazon ormanlarını görüntüleyen bir kameraman, tesadüf eseri 'dünyanın en yalnız adamını' görüntülemeyi başarmıştı. Görüntülerde yalnız kabile adamı, yaktığı ateşin yanında, saklandığı saman kulübeden dışarı korkmuş gözlerle bakıyordu.

amazon

amazon ormanları

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amazon, amazon ormanları, kabile, yalnızlık