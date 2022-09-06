https://sputniknews.com.tr/20220906/dunyanin-en-buyuk-nukleer-santral-kazalari-1060877821.html
Dünyanın en büyük nükleer santral kazaları
Dünyanın en büyük nükleer santral kazaları
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonunun Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:11+0300
2022-09-06T19:11+0300
2022-09-06T19:12+0300
multimedya
infografik
nükleer santral
zaporojskaya nükleer enerji santrali
ukrayna
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
çernobil nükleer felaketi
fukuşima santrali
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Saldırıların ardından radyasyonun normal seviyede olduğu ve santralin anahtar önemindeki tesislerin zarar görmediği kaydedildi.Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline düzenlediği saldırılar, santralin fiziksel bütünlüğünün bozulması ve radyoaktif sızıntı tehdidini arttırıyor.Sputnik, dünyanın en büyük nükleer santral kazalarını bir infografikle derledi.
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infografik, nükleer santral, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), çernobil nükleer felaketi, fukuşima santrali, инфографика
infografik, nükleer santral, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), çernobil nükleer felaketi, fukuşima santrali, инфографика
Dünyanın en büyük nükleer santral kazaları
19:11 06.09.2022 (güncellendi: 19:12 06.09.2022) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonunun Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp santralden ayrılmasının ardından Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Zaporojye NGS'e ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtığı belirtildi.
Saldırıların ardından radyasyonun normal seviyede olduğu ve santralin anahtar önemindeki tesislerin zarar görmediği kaydedildi.
Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline düzenlediği saldırılar, santralin fiziksel bütünlüğünün bozulması ve radyoaktif sızıntı tehdidini arttırıyor.
Sputnik, dünyanın en büyük nükleer santral kazalarını bir infografikle derledi.