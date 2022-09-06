https://sputniknews.com.tr/20220906/dunyanin-en-buyuk-nukleer-santral-kazalari-1060877821.html

Dünyanın en büyük nükleer santral kazaları

Dünyanın en büyük nükleer santral kazaları

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonunun Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:11+0300

2022-09-06T19:11+0300

2022-09-06T19:12+0300

multimedya

infografik

nükleer santral

zaporojskaya nükleer enerji santrali

ukrayna

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

çernobil nükleer felaketi

fukuşima santrali

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Saldırıların ardından radyasyonun normal seviyede olduğu ve santralin anahtar önemindeki tesislerin zarar görmediği kaydedildi.Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline düzenlediği saldırılar, santralin fiziksel bütünlüğünün bozulması ve radyoaktif sızıntı tehdidini arttırıyor.Sputnik, dünyanın en büyük nükleer santral kazalarını bir infografikle derledi.

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Sputnik Türkiye

infografik, nükleer santral, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), çernobil nükleer felaketi, fukuşima santrali, инфографика