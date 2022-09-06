https://sputniknews.com.tr/20220906/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060850498.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.22 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.16 liradan işlem görüyor. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T09:29+0300
2022-09-06T09:29+0300
2022-09-06T09:29+0300
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Bankalararası piyasada dolar/TL 18,22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta cuma günü 18,2605 ile yılın zirvesine çıkmıştı.Euro/TL 18,16 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi dün 20 yılın dip seviyesi olan 0,9876 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün 0.99545 dolara çıktı.Çeyrek altın ne kadar?Altın, dolardaki gerileme ve güvenli liman yatırımlara olan iştahın artmasıyla yükselirken enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının artacağı beklentisi kazanımları sınırladı.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,717 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1007 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060806659.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.22 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.16 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 18,22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta cuma günü 18,2605 ile yılın zirvesine çıkmıştı.
Euro/TL 18,16 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi dün 20 yılın dip seviyesi olan 0,9876 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün 0.99545 dolara çıktı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın, dolardaki gerileme ve güvenli liman yatırımlara olan iştahın artmasıyla yükselirken enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının artacağı beklentisi kazanımları sınırladı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,717 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 1007 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satılıyor.