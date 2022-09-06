Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220906/dogalgaz-tuketim-desteginde-kis-donemine-iliskin-basvurular-basladi-1060860473.html
Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı
Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:14+0300
2022-09-06T13:14+0300
ekonomi
doğalgaz
türkiye
destek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060096879_0:255:3077:1986_1920x0_80_0_0_526d9b4424c02ae89a8ca1cf5318e2b3.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladığını bildirdi.3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.Başvurular e-devlet'tenBakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.Kiracılar da yararlanabilecekDoğalgaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”Doğalgaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.Kronik hastalara ek ödemeSağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir:
https://sputniknews.com.tr/20220901/cirak-yetistirene-250-bin-lira-hibe-destegi-basvurular-bugun-basliyor-1060658484.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060096879_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_3eb89683d4b4c0492c8c2bf61878d78e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, türkiye, destek
doğalgaz, türkiye, destek

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı

13:14 06.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladığını bildirdi.
3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.

Başvurular e-devlet'ten

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.

Kiracılar da yararlanabilecek

Doğalgaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:
“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”
Doğalgaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

Kronik hastalara ek ödeme

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir:
"Türk vatandaşı olması. E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması. Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması. İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması. Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması. Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi."
55 yıldır zanaatıyla bir efsaneyi yaşatıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
TÜRKİYE
Çırak yetiştirene 250 bin lira hibe desteği: Başvurular bugün başlıyor
1 Eylül, 09:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала