https://sputniknews.com.tr/20220906/dogalgaz-tuketim-desteginde-kis-donemine-iliskin-basvurular-basladi-1060860473.html

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:14+0300

2022-09-06T13:14+0300

2022-09-06T13:14+0300

ekonomi

doğalgaz

türkiye

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060096879_0:255:3077:1986_1920x0_80_0_0_526d9b4424c02ae89a8ca1cf5318e2b3.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladığını bildirdi.3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.Başvurular e-devlet'tenBakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.Kiracılar da yararlanabilecekDoğalgaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”Doğalgaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.Kronik hastalara ek ödemeSağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir:

https://sputniknews.com.tr/20220901/cirak-yetistirene-250-bin-lira-hibe-destegi-basvurular-bugun-basliyor-1060658484.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, türkiye, destek