https://sputniknews.com.tr/20220906/diyanetten-vadesiz-mevduat-hesabi-fetvasi-1060842332.html

Diyanet'ten vadesiz mevduat hesabı fetvası

Diyanet'ten vadesiz mevduat hesabı fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı vadesiz mevduat hesaplarıyla ilgili yöneltilen bir soruya "Vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:34+0300

2022-09-06T00:34+0300

2022-09-06T00:44+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

mevduat

mevduat faizi

faiz

fetva

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bankalardaki vadesiz mevduatlara ilişkin fetva verdi.Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilere göre bir vatandaşın "Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir" sorusuna şu şekilde cevap verildi:"İstenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesaplarına 'vadesiz mevduat hesabı' denirHerhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir."

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