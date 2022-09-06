https://sputniknews.com.tr/20220906/diyanetten-vadesiz-mevduat-hesabi-fetvasi-1060842332.html
Diyanet'ten vadesiz mevduat hesabı fetvası
Diyanet'ten vadesiz mevduat hesabı fetvası
Diyanet İşleri Başkanlığı vadesiz mevduat hesaplarıyla ilgili yöneltilen bir soruya "Vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:34+0300
2022-09-06T00:34+0300
2022-09-06T00:44+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
mevduat
mevduat faizi
faiz
fetva
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bankalardaki vadesiz mevduatlara ilişkin fetva verdi.Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilere göre bir vatandaşın "Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir" sorusuna şu şekilde cevap verildi:"İstenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesaplarına 'vadesiz mevduat hesabı' denirHerhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir."
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, mevduat, mevduat faizi, faiz, fetva
Diyanet'ten vadesiz mevduat hesabı fetvası
00:34 06.09.2022 (güncellendi: 00:44 06.09.2022) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı vadesiz mevduat hesaplarıyla ilgili yöneltilen bir soruya "Vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir" yanıtını verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bankalardaki vadesiz mevduatlara ilişkin fetva verdi.
Diyanet'in sitesinde
yer alan bilgilere göre bir vatandaşın "Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir
" sorusuna şu şekilde cevap verildi:
"İstenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesaplarına 'vadesiz mevduat hesabı' denir
Herhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir."