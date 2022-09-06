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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ve Çekya'ya: Bu tutum Yunanistan'ı şımartıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ve Çekya'ya: Bu tutum Yunanistan'ı şımartıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye’ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T09:51+0300
2022-09-06T09:51+0300
politika
dışişleri bakanlığı
çekya
ab
yunanistan
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AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının son dönemde Türkiye’ye ilişkin yaptığı açıklamalara dair Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten cevap geldi. Bilgiç, bu açıklamaların bir anlam ve değer ifade etmediğini belirterek, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğine vurgu yaptı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.Türkiye, Ege ve Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."ÇEKYA'NIN AÇIKLAMALARIAvrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini 'kabul edilemez' olarak tanımlamıştı.Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denilmişti.
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dışişleri bakanlığı, çekya, ab, yunanistan
dışişleri bakanlığı, çekya, ab, yunanistan

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ve Çekya'ya: Bu tutum Yunanistan'ı şımartıyor

09:51 06.09.2022
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye’ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını ifade ederek, "Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır" dedi.
AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının son dönemde Türkiye’ye ilişkin yaptığı açıklamalara dair Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten cevap geldi. Bilgiç, bu açıklamaların bir anlam ve değer ifade etmediğini belirterek, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.
Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.
Türkiye, Ege ve Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

ÇEKYA'NIN AÇIKLAMALARI

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini 'kabul edilemez' olarak tanımlamıştı.
Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denilmişti.
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