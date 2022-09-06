https://sputniknews.com.tr/20220906/disisleri-bakani-cavusoglu-gurcu-mevkidasiyla-turkiye-gurcistan-macini-gorustu-1060853673.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da oynanan... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T11:13+0300

2022-09-06T11:13+0300

2022-09-06T11:13+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri

dışişleri bakanı

gürcistan

türkiye a milli basketbol takımı

basketbol

saldırı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/a-milli-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamandan-gurcistan-macinda-yasananlara-tepki-1060825605.html

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, gürcistan, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, saldırı