https://sputniknews.com.tr/20220906/disisleri-bakani-cavusoglu-gurcu-mevkidasiyla-turkiye-gurcistan-macini-gorustu-1060853673.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da oynanan... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:13+0300
2022-09-06T11:13+0300
2022-09-06T11:13+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri
dışişleri bakanı
gürcistan
türkiye a milli basketbol takımı
basketbol
saldırı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/a-milli-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamandan-gurcistan-macinda-yasananlara-tepki-1060825605.html
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, gürcistan, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, saldırı
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, gürcistan, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, saldırı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.