https://sputniknews.com.tr/20220906/dirilmesin-diye-boynundan-orakla-baglanmis-kadin-vampir-iskeleti-bulundu-1060862391.html

'Dirilmesin diye' boynundan orakla bağlanmış 'kadın vampir iskeleti' bulundu

'Dirilmesin diye' boynundan orakla bağlanmış 'kadın vampir iskeleti' bulundu

Polonya'nın Pien köyündeki 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik kazılarda, 'dirilmesini engellemek için' boynundan orakla bağlanmış bir kadın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:57+0300

2022-09-06T13:57+0300

2022-09-06T14:03+0300

yaşam

polonya

iskelet

vampir

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Polonya'daki Nicholas Copernicus Üniversitesi'nce yürütülen arkeolojik kazılarda kadın bir vampire ait olduğu tahmin edilen bir iskelet bulundu.Kazıları yürüten Prof. Dariusz Poliński, iskeletin çıkıntılı bir ön dişe sahip olduğunu, başında bir ipek başlık bulunduğunu ve boynunun üzerinde yer alan orakla yere sabitlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Smithsonian dergisine göre 11. yüzyılda Avrupa'nın doğusundaki insanlar vampir korkusuyla yaşıyor ve 'yaşayanlara zulmedecek kan emici canavarlar olarak mezardan çıkmasınlar diye' ölülerini vampir riskine karşı ritüellerle gömmeye başlamıştı.Science Alert'in haberine göre ise 17. yüzyılda bu tip defin ritüelleri özellikle Polonya'da, 'vampir vakaları' iddiaları nedeniyle oldukça yaygın hale gelmişti. Poliński, New York Post'a verdiği bir demeçte, "Ölülerin dirilmesi riskine karşı diğer korunma yolları arasında ölünün başını veya bacaklarını kesmek, ölen kişiyi toprağa yüz üstü gömmek, yakmak ve bir taşla ezmek yer alıyor" dedi.Diğer yaygın vampirden korunma yöntemleri arasında iskeletin kemikleri arasına yerleştirilmiş bir metal çubuk yer alıyor. Ancak uzmanlara göre Polonya'da bulunan kalıntılarda metal parçasının iskeletin kemikleri arasında değil, boynun üzerine konumlandırılmış bir orak olduğunu vurguluyor. Burada farklı olarak ayrıca, dişi vampiri mezarın içerisinde tutmak için ayak baş parmağında asma kilit kullanılmış. Prof. Poliński, iskeletin sol ayağına takılan asma kilidin 'bir sahnenin kapanışını ve geri dönüşün imkansızlığını' simgelediğini ifade ediyor.Uzmanlara göre 'dişi vampir iskeletinin' başında bulunan ipek başlık ise ölünün toplumda yüksek bir sosyal statüye sahip olduğuna işaret ediyor.

polonya

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polonya, iskelet, vampir