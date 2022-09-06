https://sputniknews.com.tr/20220906/dicle-elektrikten-aksenere-sikayette-bulunan-ciftciyle-ilgili-aciklama-borcu-42-milyon-lira-1060848059.html

Dicle Elektrik'ten Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama: 'Borcu 4.2 milyon lira'

Dicle Elektrik'ten Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama: 'Borcu 4.2 milyon lira'

Dicle Elektrik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Şanlıurfa'da elektrik faturasından şikayet eden çiftçinin 2017 yılından beri parasal karşılığı 4,2... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T03:25+0300

2022-09-06T03:25+0300

2022-09-06T03:31+0300

türkiye

iyi parti

dicle elektrik dağıtım şirketi

meral akşener

elektrik

borç

kaçak

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Dicle Elektrik'ten, Şanlıurfa'da Akşener'in önünü keserek elektrik faturasından şikayet eden çiftçi Abdulhadi Karakeçili ile ilgili yapılan açıklamada, Karakeçili'nin 5 yıldır bütün uyarılara rağmen abonelik sözleşmesi yapmadığı ve elektriği farklı yöntemlerle kaçak kullandığının tespit edildiği kaydedildi.'Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur'Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4.2 milyon liradır'Şirket tarafından yasal mevzuattan kaynaklanan yetkilerine dayanarak tüketimlerinin takip edilmesi amacıyla sayaç montajı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Sayaçta tüketilen enerji miktarına göre kaçak faturaları düzenlenmiştir. Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4.2 milyon liradır" denildi.'Konu suistimal ediliyor'Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da konuyla ilgili açıklamasında, Dicle Elektrik hizmet bölgesine ziyarette bulunan siyasi parti liderlerinin gündeminde elektrik konularının sıklıkla yer aldığına dikkati çekti."Ancak özellikle tarımsal sulama abonelerinin bu ziyaretlerde elektrik faturalarına ilişkin siyasi parti liderlerine verdikleri bilgiler ne yazık ki ciddi eksiklikler içeriyor." ifadesini kullanan Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:Atalay, bölgenin elektrik dağıtım şirketi olarak tarımsal sulama aboneleri başta olmak üzere 2 milyon aboneye mevcut ekonomik şartlar altında en kaliteli hizmeti mümkün olan en düşük fiyatlardan vermekte olduklarının da altını çizdi.Ne olmuştu?Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için Şanlıurfa’ya gitmişti. İl girişinde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, konvoy eşliğinde kente giriş yapmıştı. Akşener, toplantının yapılacağı otel önünde çiftçi Abdülhadi Karageçili tarafından durdurulmuştu. Çiftçi Karageçili, elektrik sorunu için Akşener’in önünü keserek, şöyle konuşmuştu:“Bakın genel başkanım bana bir ay içerisinde gelen fatura bakın. 1 milyon 146 bin liradır. Bu bir ayda gelen faturadır. Bir ay sonra gelen diğer fatura 172 bin TL'dir. Geçen yıl gelen faturalarda cep telefonumda size arz edebilirim. Genel başkanım biz sıcak bölgenin insanları, sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösteririz, severiz biz size de oy veririz. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ eliyle vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Benden bu parayı tahsil edemediği için, halbuki mislisini tahsil ediyor çünkü desteklememizi alıyor. Devlete de fatura ödüyor, 'biz bu kadar para almadık çiftçiden' onlardan da alıyor, etti iki kar. Bir de şu an bölgede 8-10 saat elektrik kesiliyor. Vermediği elektriğin de parasını bizden alıyor. 3 kar etmesine rağmen yine de bize zulüm ediyor. Bölgenin büyük sorunudur. Amcam oğlu banka emeklisidir, 100 dönüm arazisi var. Ödediği fatura bakın. Lütfen bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi çok severiz."

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iyi parti, dicle elektrik dağıtım şirketi, meral akşener, elektrik, borç, kaçak