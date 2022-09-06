Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din maskesi takan eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz

"2 Ekim'i ben çok önemsiyorum. Ölümünden bir gece önceydi, ben de uzun bir yolculuktan geliyordum. Durumunun ağır olduğunu söylediler. Saraybosna Havalimanı'na uçağı indirdik. Oradan hastaneye geçtim. Orada Bakir kardeşim de bizimleydi. Durumunun çok ağır olduğunu bana söylediler. Gerçekten de öyleymiş. Sonraki Bakir dedi ki, 'Babamın aslında şuuru kapalıydı. Ama siz geldikten sonra şuuru açıldı.' Kendisiyle konuşmaya başladığımız zaman şu ifadeleri çok çok iyi önemliydi: 'Burası, bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Tayyip evladım buralar size emanettir.' Bizler de o emaneti o günden bugüne kadar yüklendik ve yola devam ediyoruz. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Bu emanete sadece Tayyip değil, Türkiye'de bize inanlarla beraber, sizler, hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bizi bölmeye çalışacaklar. Çalışıyorlar da. İçimizden birileri çıkıp gidiyor. Benim yanımda olup da başbakan yaptığım kişilerden bir kısmı çekip gitti. Bize bir şey yapmadılar, kendilerine yaptılar. Aynı şey şu anda Bakir kardeşimin yanından çekip gidenler de olmuş. Bunları da göreceğiz, bileceğiz. Bunlar acaba niye çekip gidiyorlar? Burada birilerinin oyunları yok mu? Batı, Müslümanları bölmek, parçalamak için var. Bölecek, parçalayacak ondan sonra da yutacak. Bu işin önündeki en büyük engel siz olacaksınız. Bunlara bu fırsatı vermemek lazım."