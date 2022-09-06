https://sputniknews.com.tr/20220906/cumhurbaskani-erdogan-bosna-herseke-kimlikle-seyahat-edilebilecek-1060866948.html

Erdoğan: Türkiye-Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

Erdoğan: Türkiye-Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğiyle seyahat edilebileceğini açıkladı. Erdoğan, ''Türkiye ve Bosna... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T16:03+0300

2022-09-06T16:03+0300

2022-09-06T16:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bosna hersek

yunanistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e kimlikle ziyaret döneminin başayacağını da duyurdu.Erdoğan, "Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir" şekline konuştu.Yunanistan'ı bir kez daha uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'te bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamalar üzerine, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık.Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmakta hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. 876 milyon dolara ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz.Bu projeyi yalnızca bölge ülkeleri değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız."

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