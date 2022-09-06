https://sputniknews.com.tr/20220906/cumhurbaskani-erdogan-bosna-hersek-turkiye-is-forumunda-konusuyor-1060881689.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında 627 milyon dolar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında 627 milyon dolar oldu

Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:43+0300

2022-09-06T20:43+0300

2022-09-06T21:34+0300

recep tayyip erdoğan

son dakika

bosna hersek

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Türkiye'nin ticaret hacminin, bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz" dedi.Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te katıldığı Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek halkına, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnü kabul için teşekkür etti.Bu sene tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğu Bosna Hersek'te diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktaran Erdoğan, her alanda mükemmel seviyede seyreden ikili münasebetlerin önemli bir ayağını da ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin ülkeler arasında bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle bu bölgede, istikrar ve barış ortamına da zemin hazırladığını belirten Erdoğan, bu doğrultuda ticari ve diplomasi faaliyetlerini başarıyla yürüten, Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret gösteren DEİK ile DEİK Bosna Hersek İş Konseyi'ni tebrik etti.Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek ile ilişkilere her zaman özel bir önem atfettiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:'Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden memnuniyet duyuyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Bosna Hersekli muhataplarıyla gayet verimli ve ufuk açıcı istişareler gerçekleştirdiklerine işaret ederek, görüşmelerle ilgili şunları belirtti:Hizmetler ve kamu alımlarını da içerecek şekilde güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Bosna Hersek'le ticaret hacminde belirgin bir artış olduğundan bahseden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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