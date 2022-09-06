https://sputniknews.com.tr/20220906/cinayetten-aranan-kisi-yakinini-gormeye-gittigi-cezaevinde-yakalandi-1060862760.html

Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı

Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı

İstanbul’da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:07+0300

2022-09-06T14:07+0300

2022-09-06T14:09+0300

cezaevi

türkiye

cinayet

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İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan 41 yaşındaki Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.

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