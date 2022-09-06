Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220906/cinayetten-aranan-kisi-yakinini-gormeye-gittigi-cezaevinde-yakalandi-1060862760.html
Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı
Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı
İstanbul’da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T14:07+0300
2022-09-06T14:09+0300
cezaevi
türkiye
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060862615_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b739def1d93d66b8e33e3919ea3ab020.jpg
İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan 41 yaşındaki Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/patronu-tarafindan-tufekle-vurulan-isci-hayatini-kaybetti-1060815928.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060862615_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_289478953b61c962db22d30a8b7c8431.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezaevi, cinayet
cezaevi, cinayet

Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı

14:07 06.09.2022 (güncellendi: 14:09 06.09.2022)
© İHAEmin Arslan
Emin Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul’da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan 41 yaşındaki Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
TÜRKİYE
Patronu tarafından tüfekle vurulan işçi hayatını kaybetti
Dün, 13:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала