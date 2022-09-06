https://sputniknews.com.tr/20220906/cinayetten-aranan-kisi-yakinini-gormeye-gittigi-cezaevinde-yakalandi-1060862760.html
Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı
Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı
İstanbul’da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T14:07+0300
2022-09-06T14:07+0300
2022-09-06T14:09+0300
cezaevi
türkiye
cinayet
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İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan 41 yaşındaki Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
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cezaevi, cinayet
Cinayetten aranan kişi, yakınını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı
14:07 06.09.2022 (güncellendi: 14:09 06.09.2022) Abone ol
İstanbul’da işlediği cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan 41 yaşındaki Emin Arslan’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.