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Bulgaristan'da yakalanan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü
Bulgaristan'da yakalanan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:01+0300
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi istenen firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş mahkemeye çıkarıldı.Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.Savcılık, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu.Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş’ın Türkiye’de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a giriş yaptığını anlattı.İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş” ifadelerini kullandı.Hasköy Bölge Mahkemesi'nin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı belirtildi.Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasin-iade-talepnamesi-disisleri-bakanligina-gonderildi-1060827969.html
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bulgaristan, interpol, türkiye, suikast
bulgaristan, interpol, türkiye, suikast

Bulgaristan'da yakalanan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü

00:01 06.09.2022 (güncellendi: 00:05 06.09.2022)
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi istenen firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş mahkemeye çıkarıldı.
Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
Savcılık, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu.
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.
Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş’ın Türkiye’de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a giriş yaptığını anlattı.
İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş” ifadelerini kullandı.
Hasköy Bölge Mahkemesi'nin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı belirtildi.
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
Mustafa Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
TÜRKİYE
Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı
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