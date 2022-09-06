https://sputniknews.com.tr/20220906/bulgaristanda-yakalanan-goktasin-turkiyeye-iadesi-ile-ilgili-dava-goruldu-1060841542.html

Bulgaristan'da yakalanan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü

Bulgaristan'da yakalanan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava görüldü

Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:01+0300

2022-09-06T00:01+0300

2022-09-06T00:05+0300

bulgaristan

dünya

interpol

türkiye

suikast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060841662_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_2a792f5e6be18551c4b6a0f0d8bb3e6e.jpg

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi istenen firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş mahkemeye çıkarıldı.Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.Savcılık, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu.Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş’ın Türkiye’de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a giriş yaptığını anlattı.İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş” ifadelerini kullandı.Hasköy Bölge Mahkemesi'nin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı belirtildi.Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasin-iade-talepnamesi-disisleri-bakanligina-gonderildi-1060827969.html

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgaristan, interpol, türkiye, suikast