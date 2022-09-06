https://sputniknews.com.tr/20220906/biraya-zam-gelecegini-ogrenen-adam-protesto-icin-barin-catisina-cikti-sabrimin-sinirlari-asildi-1060885516.html

Biraya zam geleceğini öğrenen adam, protesto için barın çatısına çıktı: Sabrımın sınırları aşıldı

Biraya zam geleceğini öğrenen adam, protesto için barın çatısına çıktı: Sabrımın sınırları aşıldı

İngiltere'de 50'lik biraya 20 peni zam geleceğini öğrenen şahıs, bulunduğu barın çatısına tırmandı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T22:57+0300

2022-09-06T22:57+0300

2022-09-06T22:57+0300

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eylem

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İngiltere'de Kuzeydoğu Lincolnshire'da bulunan Immingham kasabasında bir şahıs, alkollü içki zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek için alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu.Birkaç gün önce meydana gelen olayda, gittiği barda barmenin kendisine gelecek hafta "yarım litrelik biraya 20 peni (yaklaşık 4.5 lira) zam geleceğini" söylemesinin ardından tepki gösteren müşteri, barın çatısına çıktı. Şahıs iki saat boyunca Immingham'daki barın çatısına otururken, polisle yaptığı müzakerenin ardından aşağı indi.Sol Haber Portalı'nın Lincolnshire Live'dan aktardığı habere göre, bir bardak biranın fiyatının 3.40 sterline yükseleceğini öğrenmesinin ardından "sabrının sınırlarının aşıldığını" söyleyen şahıs, tırmandığı çatıda yaşam maliyetinin sürekli arttığı ve faturaların kabul edilemez seviyelere ulaştığını anlatmaya başladı başladı.Basına konuşan mekân sahibi Willie Weir da artan elektrik ve ısınma faturaları nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldığını söylerken buna karşın "Kasabadaki en ucuz biraya hizmet etmeye devam ettiğini" söyledi.Protestoda herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmedi.'Birçok insan için dışarı çıkmak artık bir lüks'Grimsby ve Kuzey Doğu Lincolnshire Bölgesi CAMRA (Gerçek Ale Kampanyası) sözcüsü Graham Larn, artan enerji, yiyecek ve içecek maliyetleri nedeniyle kapatılacak olan bar ve mekânların sayısında artış olduğunu belirtirken bu konudan derin endişe duyduğunu söyledi. Lam,"Artan yaşam maliyeti ve çok yüksek enerji faturaları nedeniyle lisanslı mekânların yüzde yetmişinin kalıcı olarak kapanması bekleniyor." dedi.İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl yüzde 20'nin üzerinde olması bekleniyor.Eylemin gerçekleştiği barda basına konuşan bir müşteri, "Birçok insan için dışarı çıkmak artık bir lüks. Önce faturalarını ödemeleri ve daha sonra geriye ne kaldığını görmeleri gerekiyor" dedi.

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ingiltere, bira, eylem