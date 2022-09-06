https://sputniknews.com.tr/20220906/biden-yonetiminden-cip-uretimine-yonelik-50-milyar-dolarlik-yatirim-1060883912.html

Biden yönetiminden çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım

Biden yönetiminden çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım

ABD Ticaret Bakanlığı, yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulama stratejisini paylaştı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T21:55+0300

2022-09-06T21:55+0300

2022-09-06T21:58+0300

joe biden

abd

çip

abd ticaret bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048928885_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1b2573273911e7b69e0c05980808c538.jpg

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, finansmanın yaklaşık 28 milyar dolarının hibeler, sübvansiyonlu krediler veya kredi garantileri yoluyla gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin yerli üretimini desteklemek için kullanılacağı aktarıldı.Mevcut nesil çiplerin üretiminin artırılması için yaklaşık 10 milyar doların ayrılacağı belirtilen açıklamada, ülkede yarı iletken endüstrisi için dinamik yeni bir inovasyon ağının yaratılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu finansmanlardan yararlanmak isteyenlere yönelik bilgilere de yer verilerek, özel başvuru kılavuzu sağlayacak finansman belgelerinin gelecek yıl şubat ayının başlarında yayımlanacağı bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması ve ABD'nin konumunun Çin karşısında güçlendirilmesi için "Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası"nı geçen ay imzalamıştı.Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220810/abdli-cip-ureticisi-microndan-40-milyar-dolarlik-yatirim-1059740278.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, çip, abd ticaret bakanlığı