https://sputniknews.com.tr/20220906/biden-abd-ve-ingiltere-ukraynaya-destek-konusunda-birlik-olmaya-devam-edecek-1060877952.html

Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek

Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek

Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı görevine gelmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek konusunda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:06+0300

2022-09-06T19:06+0300

2022-09-06T19:06+0300

dünya

abd

ingiltere

joe biden

liz truss

ukrayna

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ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı getirilmesi hakkında açıklama yaptı. Biden'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık ve ABD, en yakın dost ve müttefikler. Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya’yı, eylemlerinden sorumlu tutmak için güçlü ve birleşik yaklaşımı sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html

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