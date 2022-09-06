https://sputniknews.com.tr/20220906/biden-abd-ve-ingiltere-ukraynaya-destek-konusunda-birlik-olmaya-devam-edecek-1060877952.html
Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek
Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek
Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı görevine gelmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek konusunda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:06+0300
2022-09-06T19:06+0300
2022-09-06T19:06+0300
dünya
abd
ingiltere
joe biden
liz truss
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060878076_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_b3a16e8433b25e84bb11829f8e68c316.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı getirilmesi hakkında açıklama yaptı. Biden'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık ve ABD, en yakın dost ve müttefikler. Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya’yı, eylemlerinden sorumlu tutmak için güçlü ve birleşik yaklaşımı sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060878076_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_cdfa0722e9609b9ca6010ef4a87b4867.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ingiltere, joe biden, liz truss, ukrayna
abd, ingiltere, joe biden, liz truss, ukrayna
Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek
Abone ol
Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı görevine gelmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek konusunda ortak yaklaşımı koruyacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı getirilmesi hakkında açıklama yaptı.
Biden'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık ve ABD, en yakın dost ve müttefikler. Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya’yı, eylemlerinden sorumlu tutmak için güçlü ve birleşik yaklaşımı sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.