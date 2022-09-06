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https://sputniknews.com.tr/20220906/biden-abd-ve-ingiltere-ukraynaya-destek-konusunda-birlik-olmaya-devam-edecek-1060877952.html
Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek
Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek
Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı görevine gelmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek konusunda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:06+0300
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dünya
abd
ingiltere
joe biden
liz truss
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ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı getirilmesi hakkında açıklama yaptı. Biden'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık ve ABD, en yakın dost ve müttefikler. Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya’yı, eylemlerinden sorumlu tutmak için güçlü ve birleşik yaklaşımı sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html
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abd, ingiltere, joe biden, liz truss, ukrayna
abd, ingiltere, joe biden, liz truss, ukrayna

Biden: ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya destek konusunda birlik olmaya devam edecek

19:06 06.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı görevine gelmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek konusunda ortak yaklaşımı koruyacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss’ın İngiltere Başbakanlığı getirilmesi hakkında açıklama yaptı.

Biden'ın açıklamasında, “Birleşik Krallık ve ABD, en yakın dost ve müttefikler. Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya’yı, eylemlerinden sorumlu tutmak için güçlü ve birleşik yaklaşımı sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.

Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan, dolayısıyla başbakan koltuğuna oturacak olan Liz Truss, parti merkezinde zafer konuşması yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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