https://sputniknews.com.tr/20220906/beyaz-saray-insanlarin-her-yil-kovid-19-asisi-yaptirmasi-gerekebilir-1060888903.html
Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir
Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir
Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T23:42+0300
2022-09-06T23:42+0300
2022-09-06T23:42+0300
koronavirüs
abd
beyaz saray
kovid-19
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104205/34/1042053439_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_180e39969bcc4349558395cfd85089d5.jpg
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" ifadesini kullandı.Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hindistan-solunabilir-kovid-19-asisinin-kullanimina-onay-verdi-1060882384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104205/34/1042053439_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e08ad96f822a50f3a759559c85fb9ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyaz saray, kovid-19, aşı
abd, beyaz saray, kovid-19, aşı
Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir
Abone ol
Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.