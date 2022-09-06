https://sputniknews.com.tr/20220906/beyaz-saray-insanlarin-her-yil-kovid-19-asisi-yaptirmasi-gerekebilir-1060888903.html

Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir

Beyaz Saray: İnsanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırması gerekebilir

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T23:42+0300

2022-09-06T23:42+0300

2022-09-06T23:42+0300

koronavirüs

abd

beyaz saray

kovid-19

aşı

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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" ifadesini kullandı.Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220906/hindistan-solunabilir-kovid-19-asisinin-kullanimina-onay-verdi-1060882384.html

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