https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-futbolculara-saldiran-taraftar-icin-hapis-istemi-1060854604.html

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar için 3 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar için 3 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T11:40+0300

2022-09-06T11:40+0300

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türkiye

beşiktaş

saldırı

taraftar

tutuklama

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Ankara Eryaman Stadyumu'nda dün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.Şüpheli, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınmış daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etmişti.Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/ankaragucu---besiktas-macinda-sahaya-giren-taraftar-futbolculara-saldirdi-1060801730.html

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