https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktas-baskani-cebi-ankaragucu-macinda-yasananlar-planli-ve-programliydi-1060863136.html

Beşiktaş Başkanı Çebi: Ankaragücü maçında yaşananlar planlı ve programlıydı

Beşiktaş Başkanı Çebi: Ankaragücü maçında yaşananlar planlı ve programlıydı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçta yaşanan olayların planlı ve programlı olduğunu ileri... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:24+0300

2022-09-06T14:24+0300

2022-09-06T14:24+0300

spor

ahmet nur çebi

beşiktaş

mke ankaragücü

taraftar

polis

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta amatör branşlar için düzenlenen sponsorluk imza töreninde, başkentteki mücadelenin bitiminde bir taraftarın sahaya girmesi ve yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.Futbolu, seyircinin de amatörce, duygusalca ve keyifle izlediği bir ortamdan süratle uzaklaşıldığını dile getiren Çebi, "Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bazılarının kulüplerine bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiklerini esefle seyrediyorum. Ankaragücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Bunlar Türk sporuna hizmet eden, yıllar evvel kurulmuş, insanların katkı verdiği kulüpler. Ankaragücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum..." diye konuştu.MKE Ankaragücü oyuncularının maç içindeki tavırlarının gelecek fırtınayı gösterdiğini ifade eden Çebi, şöyle devam etti:Futbolcuları Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik olduğunu vurgulayan Çebi, "Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olaydır. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz: Genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmayız, kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bu tür olaylara vesile olmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.'Cübbeyi herkesin giymemesi lazım'Çebi, sahaya giren taraftarın serbest bırakılmasına ilişkin şunları söyledi:Verilen karara, Disiplin Kuruluna gönderildikten sonra itiraz edeceklerini aktaran Çebi, "Bundan sonra tüm kulüp başkanları, yönetici, taraftarlar, hoca ve futbolcuların futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için amaç edinmesi gerekiyor. Aksi halde sahadaki futbolu değil tribünlerdeki şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.'Kulüpler Birliği Toplantısı'na Souza ile gideceğiz'Ahmet Nur Çebi, bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören futbolcuları Josef de Souza ile katılacaklarını söyledi.Riva'daki toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra teknik direktör ve takım kaptanlarının da katılacağını aktaran Çebi, şunları kaydetti:'Ne söyleyecekse direkt söylesin'Ahmet Nur Çebi, bir gazetecinin "Dün Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur'un açıklamalarında sizi kastettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20220906/ny-guvenlikten-ankaragucu-besiktas-maci-aciklamasi-bu-kisiler-hava-savunma-sistemi-degil-1060861868.html

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ahmet nur çebi, beşiktaş, mke ankaragücü, taraftar, polis