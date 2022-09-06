https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-ozer-2022nin-sonuna-kadar-kalfa-ve-cirak-sayimizi-1-milyona-cikaracagiz-1060884844.html
Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız
Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız
Milli Eğitim Bakanı Özer, Esenyurt'taki bir demir fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Özer, "Bugün... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:30+0300
2022-09-06T22:30+0300
2022-09-06T22:30+0300
türkiye
mahmut özer
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
atama
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Esenyurt'ta metal fabrikasında konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada Özer, şu ifadeleri kullandı: 'Son 2 öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'da yapıldı'Lise kampüsü inşaatını gezen Bakan Özer, "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu. Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-ozer-yeni-ogretmen-istihdami-olacak-1060817973.html
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mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), atama, öğretmen
mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), atama, öğretmen
Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Esenyurt'taki bir demir fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Özer, "Bugün itibarıyla 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü piyasamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar bu rakamı 1 milyona çıkartacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Esenyurt'ta metal fabrikasında konuşma yaptı.
Burada yaptığı konuşmada Özer, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Uzun yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili Türkiye'de çok şikayet vardı, 'Aradığım elemanı, çırağı, kalfayı bulamıyorum' şeklinde şikayetler vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızca kat sayı uygulaması 2012'de kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Biz de mesleki eğitimi çok daha iyi bir düzeye getirmek için çok önemli projelere imza attık. Yapılan değişikliklerle çırak, kalfa ve usta sayısında çok ciddi bir artışa vesile olduk. Kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak, kalfa varken bugün itibariyle 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü piyasamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar bu rakamı 1 milyona çıkartacağız."
'Son 2 öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'da yapıldı'
Lise kampüsü inşaatını gezen Bakan Özer, "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu. Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz” diye konuştu.