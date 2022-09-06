https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-ozer-2022nin-sonuna-kadar-kalfa-ve-cirak-sayimizi-1-milyona-cikaracagiz-1060884844.html

Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız

Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız

Milli Eğitim Bakanı Özer, Esenyurt'taki bir demir fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Özer, "Bugün... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T22:30+0300

2022-09-06T22:30+0300

2022-09-06T22:30+0300

türkiye

mahmut özer

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

atama

öğretmen

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Esenyurt'ta metal fabrikasında konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada Özer, şu ifadeleri kullandı: 'Son 2 öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'da yapıldı'Lise kampüsü inşaatını gezen Bakan Özer, "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu. Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-ozer-yeni-ogretmen-istihdami-olacak-1060817973.html

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mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), atama, öğretmen