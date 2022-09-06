https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-nebati-sartlar-uygun-olursa-katarla-dogalgaz-ticareti-yeniden-baslatilacak-1060848460.html
Bakan Nebati: Şartlar uygun olursa Katar'la doğalgaz ticareti yeniden başlatılacak
Bakan Nebati: Şartlar uygun olursa Katar'la doğalgaz ticareti yeniden başlatılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şartlar uygun olduğunda Katar ile doğalgaz ticaretinin başlatılacağını söyledi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T03:46+0300
2022-09-06T03:46+0300
2022-09-06T03:48+0300
türkiye
katar
doğalgaz
nureddin nebati
ticaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.TRT Haber'in aktardığına göre 'Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden' olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğalgaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.'Akkuyu ile ilgili Rusya ile temaslar devam ediyor'Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.
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katar, doğalgaz, nureddin nebati, ticaret
katar, doğalgaz, nureddin nebati, ticaret
Bakan Nebati: Şartlar uygun olursa Katar'la doğalgaz ticareti yeniden başlatılacak
03:46 06.09.2022 (güncellendi: 03:48 06.09.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şartlar uygun olduğunda Katar ile doğalgaz ticaretinin başlatılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TRT Haber'in aktardığına
göre 'Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden' olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğalgaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.
Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.
'Akkuyu ile ilgili Rusya ile temaslar devam ediyor'
Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.