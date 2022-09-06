https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-donmez-umman-ile-dogalgaz-ticareti-icin-irtibata-gectik-1060861730.html

Bakan Dönmez: Umman ile doğalgaz ticareti için irtibata geçtik

Bakan Dönmez: Umman ile doğalgaz ticareti için irtibata geçtik

Bakan Dönmez, Umman ile doğalgaz ticareti konusunda irtibata geçtiklerini belirterek, "Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:45+0300

2022-09-06T13:45+0300

2022-09-06T13:52+0300

fatih dönmez

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

doğalgaz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Doğalgaz ve elektrik faturalarında yapılan sübvansiyon uygulamasına değinen Bakan Dönmez, "Şu anda hükümetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı" diye konuştu.Bakan Dönmez, enerji ticareti ile ilgili yoğun diplomasi yürütüldüğünü kaydetti:'Akkuyu'da gecikmeye tahammülümüz yok'Bakan Dönmez, Akkuyu'da yapılacak nükleer enerji santrali ile ilgili, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" diye konuştu.Bor ile ilgili Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden olduğu açıklamasında bulunan Dönmez, "Bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/enerji-bakani-donmez-enerji-fiyatlarinda-ongorulebilirlilik-artmali-1060732371.html

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fatih dönmez, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğalgaz