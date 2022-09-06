https://sputniknews.com.tr/20220906/avustralya-merkez-bankasi-faizi-7-yilin-zirvesine-cikardi--1060850612.html
Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı
Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı
Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T09:39+0300
2022-09-06T09:39+0300
2022-09-06T09:40+0300
ekonomi
avustralya
merkez bankası
faiz
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Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı. BloombergHT'nin aktardığına göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti. Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.
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avustralya, merkez bankası, faiz
avustralya, merkez bankası, faiz
Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı
09:39 06.09.2022 (güncellendi: 09:40 06.09.2022) Abone ol
Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti.
Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.