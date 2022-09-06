Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220906/avustralya-merkez-bankasi-faizi-7-yilin-zirvesine-cikardi--1060850612.html
Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı
Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı
Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T09:39+0300
2022-09-06T09:40+0300
ekonomi
avustralya
merkez bankası
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103111/54/1031115482_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0fd57b194957df48f992c80421df8fcf.jpg
Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı. BloombergHT'nin aktardığına göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti. Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103111/54/1031115482_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_261b7864e745780ee104671b660f851f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, merkez bankası, faiz
avustralya, merkez bankası, faiz

Avustralya Merkez Bankası faizi 7 yılın zirvesine çıkardı

09:39 06.09.2022 (güncellendi: 09:40 06.09.2022)
© REUTERS / Thomas WhiteAvustralya doları
Avustralya doları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / Thomas White
Abone olTelegram
Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti.
Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала