https://sputniknews.com.tr/20220906/avrupadaki-enerji-krizi-turkiyede-kis-turizmine-hareketlilik-getirebilir-1060869710.html

‘Avrupa’daki enerji krizi Türkiye’de kış turizmine hareketlilik getirebilir’

‘Avrupa’daki enerji krizi Türkiye’de kış turizmine hareketlilik getirebilir’

Pandemi sürecinin ardından turizmde hareketli bir yaz sezonu geçiren Türkiye, Avrupalı liderlerin politikaları sonucunda ortaya çıkan enerji krizinin ardından... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T16:37+0300

2022-09-06T16:37+0300

2022-09-06T16:38+0300

görüş

türkiye

avrupa

turizm

turist

almanya

kültür ve turizm bakanlığı

rusya

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Rusya’nın Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Moskova’yı hedef alan yaptırımlarının sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi, etkisini en sert Avrupa’da gösteriyor. Kışın yaklaşması ile birlikte Avrupa enerji tasarrufu moduna giriyor. Bu kapsamda Avrupalı devletler kışı geçirmek için absürt denilebilecek önlemler almaya başladı. Avrupa’nın birçok kentinde ise hükümetlerin bu politikaları sonucunda eylemler gerçekleştiriliyor.Rusya-Ukrayna arasındaki krizde tarafsız bir politika izleyen Türkiye’de ise fiyatlar artsa da bir kriz beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda bugün yaptığı açıklamada yaptığı, “Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa'nın Sayın Putin'e karşı tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez, Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanıyor. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. İstemeyiz ama Avrupa'da böyle bir durum gelişiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın içine girdiği sıkıntı Türkiye için bir fırsat niteliği de taşıyor. Avrupa’daki 150 milyon emeklinin kışın tatil tercihlerini Türkiye’den yana kullanması bekleniyor.‘Kriz Türkiye’ye hareketlilik getirebilir’Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, Türkiye’nin uzun zamandır turizmi 12 aya yayma üzerine çalıştığını ve bu krizin önemli bir fırsat olacağını ifade ediyor:‘Ucuz turizm kış ayında turist sayılarını artıracaktır’Türk lirası ile dolar ve euro arasındaki değer farkının açılması da Türkiye’yi Avrupalı turistler için cazip bir yer haline getirdi. Öyle ki Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, her şey dahil Türkiye tatili satışına başladı. Sosyal medyada da gündem olan 22 günlük Türkiye tatilinin fiyatı, uçuş masrafları da dahil 599 Euro olarak açıklandı.Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman da özellikle Avrupa’daki enerji krizinin ardından Türkiye’nin öne çıktığını belirterek “Tabii bu ucuz turizm kış ayında turist sayılarını artıracaktır. Vizede Türkiye Avrupalılar kolaylık sağlıyor onların da bize kolaylık sağlaması için çabalıyoruz. 2022 hedefi 47 milyon turist olarak açıklandı. Türkiye’nin bu sayıyı biraz daha aşacağını söyleyebiliriz. 37 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor, bu da bir miktar aşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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türkiye, avrupa, turizm, turist, almanya, kültür ve turizm bakanlığı, rusya