https://sputniknews.com.tr/20220906/antalyaya-tatile-gelen-kuzenler-donus-yolunda-birbirlerine-carpti-1060858768.html
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
Bursa’dan Side’ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri araçlarıyla kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:53+0300
2022-09-06T12:53+0300
2022-09-06T12:54+0300
türkiye
trafik kazası
kaza
antalya
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Trafik kazası, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'nda meydana geldi. Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine gitmekte olan Gökhan Çalişir’in kullandığı 16 AUM 579 plakalı hafif ticari araca, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'ndaki trafik lambalarında aynı istikamette seyir halinde olan Selami Uzun’un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, çarpmanın da şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabilirken, şans eseri araçlarda bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.Kuzenine arkadan çarptıKazanın ardından araçlarda bulunanlar diğer araçtakilerin yardımına koşarken, kaza yapan araçlardaki ailelerin hala-dayı çocukları oldukları belirlendi. Kuzenlerin, aileleriyle birlikte Bursa’dan Side’ye tatile geldikleri, tatillerini tamamlayarak Bursa’ya dönerken birbirlerinin araçlarına çarparak kaza yaptıkları anlaşıldı.'Ağaç trafik lambasını kapattı, göremedim'Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, dayısının oğlu ile ailecek Side’ye tatile geldiklerini belirterek, “Tatilimizi tamamlayarak araçlarımızla yola çıktık. Buraya geldiğimizde biraz da dikkatsizliğim sonucu, ağacın da trafik lambasını kapatması nedeniyle aracın önümde durduğunu göremedim ve arkadan çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Burada kaldırımda bulunan trafik lambasının yeri bir an önce değiştirilmelidir” dedi.
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trafik kazası, kaza, antalya
trafik kazası, kaza, antalya
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
12:53 06.09.2022 (güncellendi: 12:54 06.09.2022) Abone ol
Bursa’dan Side’ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri araçlarıyla kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Trafik kazası, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'nda meydana geldi. Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine gitmekte olan Gökhan Çalişir’in kullandığı 16 AUM 579 plakalı hafif ticari araca, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'ndaki trafik lambalarında aynı istikamette seyir halinde olan Selami Uzun’un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, çarpmanın da şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabilirken, şans eseri araçlarda bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.
Kuzenine arkadan çarptı
Kazanın ardından araçlarda bulunanlar diğer araçtakilerin yardımına koşarken, kaza yapan araçlardaki ailelerin hala-dayı çocukları oldukları belirlendi. Kuzenlerin, aileleriyle birlikte Bursa’dan Side’ye tatile geldikleri, tatillerini tamamlayarak Bursa’ya dönerken birbirlerinin araçlarına çarparak kaza yaptıkları anlaşıldı.
'Ağaç trafik lambasını kapattı, göremedim'
Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, dayısının oğlu ile ailecek Side’ye tatile geldiklerini belirterek, “Tatilimizi tamamlayarak araçlarımızla yola çıktık. Buraya geldiğimizde biraz da dikkatsizliğim sonucu, ağacın da trafik lambasını kapatması nedeniyle aracın önümde durduğunu göremedim ve arkadan çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Burada kaldırımda bulunan trafik lambasının yeri bir an önce değiştirilmelidir” dedi.