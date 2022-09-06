Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220906/antalyaya-tatile-gelen-kuzenler-donus-yolunda-birbirlerine-carpti-1060858768.html
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
Bursa’dan Side’ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri araçlarıyla kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:53+0300
2022-09-06T12:54+0300
türkiye
trafik kazası
kaza
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060858619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e6bcfa576a565f731debf481e4e05bd9.jpg
Trafik kazası, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'nda meydana geldi. Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine gitmekte olan Gökhan Çalişir’in kullandığı 16 AUM 579 plakalı hafif ticari araca, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'ndaki trafik lambalarında aynı istikamette seyir halinde olan Selami Uzun’un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, çarpmanın da şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabilirken, şans eseri araçlarda bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.Kuzenine arkadan çarptıKazanın ardından araçlarda bulunanlar diğer araçtakilerin yardımına koşarken, kaza yapan araçlardaki ailelerin hala-dayı çocukları oldukları belirlendi. Kuzenlerin, aileleriyle birlikte Bursa’dan Side’ye tatile geldikleri, tatillerini tamamlayarak Bursa’ya dönerken birbirlerinin araçlarına çarparak kaza yaptıkları anlaşıldı.'Ağaç trafik lambasını kapattı, göremedim'Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, dayısının oğlu ile ailecek Side’ye tatile geldiklerini belirterek, “Tatilimizi tamamlayarak araçlarımızla yola çıktık. Buraya geldiğimizde biraz da dikkatsizliğim sonucu, ağacın da trafik lambasını kapatması nedeniyle aracın önümde durduğunu göremedim ve arkadan çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Burada kaldırımda bulunan trafik lambasının yeri bir an önce değiştirilmelidir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-orman-yangini-ihbarina-giden-arazoz-kaza-yapti-4-yarali-1060583645.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060858619_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_5bba59fc388df2d8afb518d76c7092c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik kazası, kaza, antalya
trafik kazası, kaza, antalya

Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı

12:53 06.09.2022 (güncellendi: 12:54 06.09.2022)
© İHA / ARİF KAPLANAntalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı
Antalya'ya tatile gelen kuzenler, dönüş yolunda birbirlerine çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© İHA / ARİF KAPLAN
Abone olTelegram
Bursa’dan Side’ye aileleriyle birlikte tatile gelen hala-dayı çocukları, tatil dönüşü arka arkaya gittikleri araçlarıyla kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Trafik kazası, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'nda meydana geldi. Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine gitmekte olan Gökhan Çalişir’in kullandığı 16 AUM 579 plakalı hafif ticari araca, Kemer Bulvarı Antik Side Kavşağı'ndaki trafik lambalarında aynı istikamette seyir halinde olan Selami Uzun’un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, çarpmanın da şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabilirken, şans eseri araçlarda bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı.

Kuzenine arkadan çarptı

Kazanın ardından araçlarda bulunanlar diğer araçtakilerin yardımına koşarken, kaza yapan araçlardaki ailelerin hala-dayı çocukları oldukları belirlendi. Kuzenlerin, aileleriyle birlikte Bursa’dan Side’ye tatile geldikleri, tatillerini tamamlayarak Bursa’ya dönerken birbirlerinin araçlarına çarparak kaza yaptıkları anlaşıldı.

'Ağaç trafik lambasını kapattı, göremedim'

Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selami Uzun, dayısının oğlu ile ailecek Side’ye tatile geldiklerini belirterek, “Tatilimizi tamamlayarak araçlarımızla yola çıktık. Buraya geldiğimizde biraz da dikkatsizliğim sonucu, ağacın da trafik lambasını kapatması nedeniyle aracın önümde durduğunu göremedim ve arkadan çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı. Burada kaldırımda bulunan trafik lambasının yeri bir an önce değiştirilmelidir” dedi.
İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
30 Ağustos, 21:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала