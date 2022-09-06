https://sputniknews.com.tr/20220906/ankarada-sokakta-cocuk-cesedi-bulundu-1060878485.html

Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu

Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:20+0300

2022-09-06T19:20+0300

2022-09-06T19:20+0300

türkiye

ankara

keçiören

çocuk

ceset

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Sabah saatlerinde Ankara Keçiören'e bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.'Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler'Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktır ne olduğu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220904/kedileri-besleme-bahanesiyle-eve-goturdugu-cocugun-ciplak-goruntuleyip-taciz-ederken-yakalandi-1060799068.html

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ankara, keçiören, çocuk, ceset