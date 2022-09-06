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Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:20+0300
2022-09-06T19:20+0300
türkiye
ankara
keçiören
çocuk
ceset
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Sabah saatlerinde Ankara Keçiören'e bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.'Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler'Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktır ne olduğu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kedileri-besleme-bahanesiyle-eve-goturdugu-cocugun-ciplak-goruntuleyip-taciz-ederken-yakalandi-1060799068.html
türkiye
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ankara, keçiören, çocuk, ceset
ankara, keçiören, çocuk, ceset

Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu

19:20 06.09.2022
© DHAAnkara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.
Sabah saatlerinde Ankara Keçiören'e bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

'Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler'

Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktır ne olduğu" dedi.
Kocaeli'de iki kardeşi, Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz diyerek eve çağıran Mustafa S., 7 yaşındaki kız çocuğunun kıyafetlerini çıkarıp cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Mustafa S. çocuğun annesinin evine gelmesiyle yarı çıplak halde kapıyı açınca mahalleli linç girişiminde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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