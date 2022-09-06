https://sputniknews.com.tr/20220906/ani-orenyerinde-suda-dogumun-ilk-orneginin-yasandigi-degerlendirilen-tas-kuvet-bulundu-1060866775.html

Ani Örenyeri'nde 'suda doğum'un ilk örneğinin yaşandığı değerlendirilen taş küvet bulundu

Ani Örenyeri'nde 'suda doğum'un ilk örneğinin yaşandığı değerlendirilen taş küvet bulundu

Kars'taki Ani Örenyeri'nde yapılan kazıda, Türk ilim adamı ve şairlerinden Anili Kadı Burhaneddin-i Anevi'nin bir eserinde doğumundan bahsettiği büyük hamamda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T15:44+0300

2022-09-06T15:44+0300

2022-09-06T15:44+0300

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Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti", "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'nde arkeolojik kazılarla tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor.UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani'de, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarına 20 üniversiteden bilim insanları ile sanat tarihçiler ve öğrenciler katılıyor.Bu yıl devam eden kazılarda, Türk ilim adamı ve şairlerinden Anili Kadı Burhaneddin-i Anevi'nin doğumundan bahsettiği Selçuklu dönemine ait büyük hamamda taş küvete rastlanıldı.'Eserinde 1143 yılında Ani'deki büyük hamamda dünyaya geldiğini dile getirir'Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Örenyeri'ndeki kazı çalışmalarına 2022 sezonunun 4'üncü dönemine devam ettiklerini söyledi.Kazı çalışmalarının 5 farklı noktada sürdüğünü anlatan Arslan, şöyle konuştu:'Dünyadaki suda doğumun ilk örneklerden biri Anadolu'da'Arslan, 2019'dan beri bu hamamdaki kazı çalışmalarında böyle bir taş küvetin varlığını da aradıklarını belirterek, bu yıl yaptıkları çalışmalarda taş küveti tespit ettiklerini dile getirdi.Suda doğumun tarihte anlatılan örneklerinden bahseden Arslan, şunları kaydetti:Söz konusu taş küvetin, hamamın güneydoğu köşesindeki kubbeyle örtülü ılıklık mekanının kuzeybatı köşesinde olduğunu anlatan Arslan, "1,93 metre uzunluğunda, 1,40 metre genişliğinde ve 50 cm derinliğinde dikdörtgen planlıdır. Küvete, batısındaki soğukluk mekanından künklerle su akışı sağlanmıştır. Küvetin su gideri ise doğusundadır ve küvetin içi tamamen sıvalıdır." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220808/ulucak-hoyugunde-7-bin-800-yillik-kadin-figurlu-heykel-bulundu-1059651277.html

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