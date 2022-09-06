https://sputniknews.com.tr/20220906/alkollu-yakalanan-aday-surucu-polis-arkadaslar-iyi-karsiladi-1060855446.html
Alkollü yakalanan aday sürücü: Polis arkadaşlar iyi karşıladı
Alkollü yakalanan aday sürücü: Polis arkadaşlar iyi karşıladı
Tekirdağ Çorlu’da abart egzozlu otomobille trafik polisine yakalanan aday sürücü alkollü çıktı. Sürücü belgesi işlemleri iptal edilen genç, “Polis arkadaşlar... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:45+0300
2022-09-06T11:45+0300
2022-09-06T11:47+0300
polis
türkiye
alkollü sürücü
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Çorlu ilçesinde trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına taviz vermiyor. Hürriyet Caddesi, İsmetpaşa Bulvarı ve Şinasi Kurşun caddelerinin birleştiği kavşakta A.K. isimli genç, Bulgar plaka lüks aracıyla, gece yarısı seyir halinde kontrole çıkan Çorlu İlçe Trafik ekibi tarafından durduruldu.Yapılan kontrollerde, sürücü A.K.’nin 0.24 promil alkollü olduğu ve kullandığı lüks otomobilde de abart egzoz takılı olduğu ortaya çıktı.Sürücü belgesi işlemleri iptal edildiÇekici vasıtasıyla aracı bağlanan ve sürücü belgesi işlemleri iptal edilen A.K. “Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Öte yandan polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/alkollu-surucunun-aracindaki-kopek-polisi-isirdi-1060665831.html
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polis, alkollü sürücü
Alkollü yakalanan aday sürücü: Polis arkadaşlar iyi karşıladı
11:45 06.09.2022 (güncellendi: 11:47 06.09.2022) Abone ol
Tekirdağ Çorlu’da abart egzozlu otomobille trafik polisine yakalanan aday sürücü alkollü çıktı. Sürücü belgesi işlemleri iptal edilen genç, “Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim” diye konuştu.
Çorlu ilçesinde trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına taviz vermiyor. Hürriyet Caddesi, İsmetpaşa Bulvarı ve Şinasi Kurşun caddelerinin birleştiği kavşakta A.K. isimli genç, Bulgar plaka lüks aracıyla, gece yarısı seyir halinde kontrole çıkan Çorlu İlçe Trafik ekibi tarafından durduruldu.
Yapılan kontrollerde, sürücü A.K.’nin 0.24 promil alkollü olduğu ve kullandığı lüks otomobilde de abart egzoz takılı olduğu ortaya çıktı.
Sürücü belgesi işlemleri iptal edildi
Çekici vasıtasıyla aracı bağlanan ve sürücü belgesi işlemleri iptal edilen A.K. “Polis arkadaşlar iyi karşıladı, teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Öte yandan polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.