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Alkole yeni zam
Alkole yeni zam
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay içinde alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
alkol
zam
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Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bu ay başında bir alkollü içki grubuna zam geldiğini açıklamıştı.
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alkol, zam
alkol, zam

Alkole yeni zam

17:17 06.09.2022
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay içinde alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bu ay başında bir alkollü içki grubuna zam geldiğini açıklamıştı.
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