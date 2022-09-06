https://sputniknews.com.tr/20220906/alkole-yeni-zam-1060872189.html

Alkole yeni zam

Alkole yeni zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay içinde alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:17+0300

2022-09-06T17:17+0300

2022-09-06T17:17+0300

yaşam

alkol

zam

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Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bu ay başında bir alkollü içki grubuna zam geldiğini açıklamıştı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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alkol, zam