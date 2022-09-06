https://sputniknews.com.tr/20220906/alkole-yeni-zam-1060872189.html
Alkole yeni zam
Alkole yeni zam
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay içinde alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:17+0300
2022-09-06T17:17+0300
2022-09-06T17:17+0300
yaşam
alkol
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg
Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bu ay başında bir alkollü içki grubuna zam geldiğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3cf1e92f5fd9e0f752af3922e9061f55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, zam
Alkole yeni zam
Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay içinde alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” açıklamasını yaptı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bu ay başında bir alkollü içki grubuna zam geldiğini açıklamıştı.