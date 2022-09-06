https://sputniknews.com.tr/20220906/ali-koctan-galatasaray-baskanvekili-timura-ne-para-harcadin-ya-1060871308.html

Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Timur'a: Ne para harcadın ya

Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Timur'a: Ne para harcadın ya

Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ali Koç, Galatasaray Başkanvekili... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T16:57+0300

2022-09-06T16:57+0300

2022-09-06T17:01+0300

ali koç

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette, tokalaşma sırasında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a esprili bir yaklaşımda bulunarak "Ne para harcadın ya" dedi. Erden Timur Koç'a "Harcamadım da öyle görünüyor" diye yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kulup-baskanlari-teknik-adamlar-ve-futbolculardan-tffye-gecmis-olsun-ziyareti-1060865843.html

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ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)