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https://sputniknews.com.tr/20220906/ali-koctan-galatasaray-baskanvekili-timura-ne-para-harcadin-ya-1060871308.html
Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Timur'a: Ne para harcadın ya
Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Timur'a: Ne para harcadın ya
Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ali Koç, Galatasaray Başkanvekili... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:57+0300
2022-09-06T17:01+0300
ali koç
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette, tokalaşma sırasında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a esprili bir yaklaşımda bulunarak "Ne para harcadın ya" dedi. Erden Timur Koç'a "Harcamadım da öyle görünüyor" diye yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kulup-baskanlari-teknik-adamlar-ve-futbolculardan-tffye-gecmis-olsun-ziyareti-1060865843.html
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ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
ali koç, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)

Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Timur'a: Ne para harcadın ya

16:57 06.09.2022 (güncellendi: 17:01 06.09.2022)
© DHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ali Koç, Galatasaray Başkanvekili Timur'a esprili bir yaklaşımda bulunarak "Ne para harcadın ya" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette, tokalaşma sırasında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a esprili bir yaklaşımda bulunarak "Ne para harcadın ya" dedi. Erden Timur Koç'a "Harcamadım da öyle görünüyor" diye yanıt verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
SPOR
Kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti
15:18
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