https://sputniknews.com.tr/20220906/aksener-kilicdaroglunun-adayliga-dair-sozu-elbette-cok-saygideger-ama-hicbir-konusma-olmadi-1060881356.html

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dair sözü, elbette çok saygıdeğer ama hiçbir konuşma olmadı

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dair sözü, elbette çok saygıdeğer ama hiçbir konuşma olmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:40+0300

2022-09-06T20:40+0300

2022-09-06T20:42+0300

meral akşener

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı adayı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yeniçağ TV'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım' sözlerinin" sorulması üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 genel başkanın bir masa etrafında toplandığını, buradan bir cumhurbaşkanı adayının çıkmasının istendiğini hatırlattı.Kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi sonrası başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener, altılı masada "cumhurbaşkanı adayı olmadığını" söyleyen tek liderin kendisi olduğunu anımsattı.Diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu, bunun saygıdeğer bir davranış olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:'Seçime tek adayla gidilmeli'Akşener, "cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin bir soru üzerine, seçime, altılı masanın tek adayla gitmesinin doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.İYİ Parti'nin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı olduğunu vurgulayan Akşener, "Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün 'cumhurbaşkanlığını alabilirizi' konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı." dedi."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğu" sorusuna Akşener, her iki isimle de ilişkilerinin saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi.

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı