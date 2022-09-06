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https://sputniknews.com.tr/20220906/aksener-kilicdaroglunun-adayliga-dair-sozu-elbette-cok-saygideger-ama-hicbir-konusma-olmadi-1060881356.html
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dair sözü, elbette çok saygıdeğer ama hiçbir konuşma olmadı
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dair sözü, elbette çok saygıdeğer ama hiçbir konuşma olmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T20:40+0300
2022-09-06T20:42+0300
meral akşener
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı adayı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yeniçağ TV'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım' sözlerinin" sorulması üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 genel başkanın bir masa etrafında toplandığını, buradan bir cumhurbaşkanı adayının çıkmasının istendiğini hatırlattı.Kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi sonrası başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener, altılı masada "cumhurbaşkanı adayı olmadığını" söyleyen tek liderin kendisi olduğunu anımsattı.Diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu, bunun saygıdeğer bir davranış olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:'Seçime tek adayla gidilmeli'Akşener, "cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin bir soru üzerine, seçime, altılı masanın tek adayla gitmesinin doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.İYİ Parti'nin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı olduğunu vurgulayan Akşener, "Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün 'cumhurbaşkanlığını alabilirizi' konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı." dedi."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğu" sorusuna Akşener, her iki isimle de ilişkilerinin saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi.
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dair sözü, elbette çok saygıdeğer ama hiçbir konuşma olmadı

20:40 06.09.2022 (güncellendi: 20:42 06.09.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yeniçağ TV'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım' sözlerinin" sorulması üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 genel başkanın bir masa etrafında toplandığını, buradan bir cumhurbaşkanı adayının çıkmasının istendiğini hatırlattı.
Kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi sonrası başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener, altılı masada "cumhurbaşkanı adayı olmadığını" söyleyen tek liderin kendisi olduğunu anımsattı.
Diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu, bunun saygıdeğer bir davranış olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta 'doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı."

'Seçime tek adayla gidilmeli'

Akşener, "cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin bir soru üzerine, seçime, altılı masanın tek adayla gitmesinin doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti'nin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı olduğunu vurgulayan Akşener, "Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün 'cumhurbaşkanlığını alabilirizi' konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı." dedi.
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğu" sorusuna Akşener, her iki isimle de ilişkilerinin saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi.
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