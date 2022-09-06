https://sputniknews.com.tr/20220906/afad-deprem-arastirma-projeleri-icin-oneri-toplayacak-1060842493.html
AFAD deprem araştırma projeleri için öneri toplayacak
AFAD deprem araştırma projeleri için öneri toplayacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında '2022 Yılı Güdümlü Projeler' için çağrıya çıkıldı. Proje... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:42+0300
2022-09-06T00:42+0300
2022-09-06T00:42+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
araştırma
proje
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AFAD'ın sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012'de başlatılan UDAP ile Türkiye'nin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, bu yıl desteklenecek kamu kurumları ve üniversitelerden araştırmacıların önereceği güdümlü projelerin çağrısı açıldı.Bu yıl güdümlü projeler kapsamında, Bursa civarında deprem kaynağı olabilecek diri fayların paleosismolojik çalışmaları desteklenecek.Proje önerileri için başvurular, AFAD'ın 'https://udap.afad.gov.tr/login' internet adresinden kayıt olunmasının ardından UDAP Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uygun olarak yapılabilecek.Proje önerileri için başvuruların alınması 26 Eylül'de sonlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220905/afaddan-sel-felaketinin-yasandigi-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-1060830705.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, araştırma, proje
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, araştırma, proje
AFAD deprem araştırma projeleri için öneri toplayacak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında '2022 Yılı Güdümlü Projeler' için çağrıya çıkıldı. Proje önerileri için başvuruların alınması 26 Eylül'de sonlanacak.
AFAD'ın sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012'de başlatılan UDAP ile Türkiye'nin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, bu yıl desteklenecek kamu kurumları ve üniversitelerden araştırmacıların önereceği güdümlü projelerin çağrısı açıldı.
Bu yıl güdümlü projeler kapsamında, Bursa civarında deprem kaynağı olabilecek diri fayların paleosismolojik çalışmaları desteklenecek.
Proje önerileri için başvurular, AFAD'ın 'https://udap.afad.gov.tr/login' internet adresinden kayıt olunmasının ardından UDAP Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uygun olarak yapılabilecek.
Proje önerileri için başvuruların alınması 26 Eylül'de sonlanacak.