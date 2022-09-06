https://sputniknews.com.tr/20220906/afad-deprem-arastirma-projeleri-icin-oneri-toplayacak-1060842493.html

AFAD deprem araştırma projeleri için öneri toplayacak

AFAD deprem araştırma projeleri için öneri toplayacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında '2022 Yılı Güdümlü Projeler' için çağrıya çıkıldı. Proje... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:42+0300

2022-09-06T00:42+0300

2022-09-06T00:42+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

araştırma

proje

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AFAD'ın sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012'de başlatılan UDAP ile Türkiye'nin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, bu yıl desteklenecek kamu kurumları ve üniversitelerden araştırmacıların önereceği güdümlü projelerin çağrısı açıldı.Bu yıl güdümlü projeler kapsamında, Bursa civarında deprem kaynağı olabilecek diri fayların paleosismolojik çalışmaları desteklenecek.Proje önerileri için başvurular, AFAD'ın 'https://udap.afad.gov.tr/login' internet adresinden kayıt olunmasının ardından UDAP Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uygun olarak yapılabilecek.Proje önerileri için başvuruların alınması 26 Eylül'de sonlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20220905/afaddan-sel-felaketinin-yasandigi-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-1060830705.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, araştırma, proje