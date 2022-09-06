https://sputniknews.com.tr/20220906/adnan-oktar-davasi-yeniden-gorulmeye-baslandi--1060874711.html

Adnan Oktar davası yeniden görülmeye başlandı

Adnan Oktar davası yeniden görülmeye başlandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün İstinaf tarafından usülden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanıklı davanın görülmesine yeniden... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:10+0300

2022-09-06T18:10+0300

2022-09-06T18:10+0300

türkiye

adnan oktar

dava

mahkeme

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.Sanık Oktar, duruşma salonundaki en ön sandalyede tek başına otururken, tutuklu erkek sanıklar Oktar'ın arkasında yer aldı. Tutuklu kadın sanıklar ise sanık sandalyelerinin en arka sırasında oturdu.Salona alındıktan sonra birbirlerine el sallayıp zaman zaman sohbet eden sanıklar izleyici koltuklarındaki yakınlarına ve arkadaşlarına el salladı.Duruşma, sanıklar ve avukatlarının bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.Davanın geçmişiİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu’nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatını kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

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adnan oktar, dava, mahkeme