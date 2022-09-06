https://sputniknews.com.tr/20220906/adalet-bakanligi-tarafindan-hukuk-ve-yargi-alaninda-2053-vizyon-calismalari-baslatildi-1060874094.html
Adalet Bakanlığı tarafından hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı
Adalet Bakanlığı tarafından hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı
Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:53+0300
2022-09-06T17:53+0300
2022-09-06T17:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053754630_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_612d0c1c9d4528de2212e5ecbc59071b.jpg
Adalet Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği 2053 hedefleri doğrultusunda Bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi'nde toplantı gerçekleştirdi.Burada konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyasının 2053 vizyonunu oluşturmaya başlaması yönünde talimat verdiğini anımsattı.Yargı ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda start verdiklerini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'da açıklamıştıCumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yapmıştı.Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053754630_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c6aa13820b892c3f498d5151063d8703.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, adalet bakanlığı
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, adalet bakanlığı
Adalet Bakanlığı tarafından hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı
Abone ol
Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı.
Adalet Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği 2053 hedefleri doğrultusunda Bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi'nde toplantı gerçekleştirdi.
Burada konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyasının 2053 vizyonunu oluşturmaya başlaması yönünde talimat verdiğini anımsattı.
Yargı ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda start verdiklerini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:
"2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında hangi adımların atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir. Dünyada uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunu hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'da açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yapmıştı.
Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.