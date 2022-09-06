https://sputniknews.com.tr/20220906/adalet-bakanligi-tarafindan-hukuk-ve-yargi-alaninda-2053-vizyon-calismalari-baslatildi-1060874094.html

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı

Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' çalışmaları başlatıldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:53+0300

2022-09-06T17:53+0300

2022-09-06T17:53+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği 2053 hedefleri doğrultusunda Bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi'nde toplantı gerçekleştirdi.Burada konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyasının 2053 vizyonunu oluşturmaya başlaması yönünde talimat verdiğini anımsattı.Yargı ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda start verdiklerini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'da açıklamıştıCumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yapmıştı.Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, adalet bakanlığı