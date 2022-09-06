https://sputniknews.com.tr/20220906/abd-rusyayi-teror-sponsoru-devletleri-listesine-dahil-etmeme-karari-kesin-1060883094.html

ABD: Rusya’yı terör sponsoru devletleri listesine dahil etmeme kararı kesin

ABD: Rusya’yı terör sponsoru devletleri listesine dahil etmeme kararı kesin

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğu belirtildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T21:31+0300

2022-09-06T21:31+0300

2022-09-06T21:31+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

terör

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğunu söyledi.Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Rusya'nın terör sponsoru olarak damgalanmaması gerektiği’ şeklindeki ifadelerinin kesin olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı sorusuna yanıt olarak, “Evet, bu doğru” ifadelerini kullandı.Başkanın dediği ve bizim de düşündüğümüz gibi, bu ilerlemek için en etkili veya güçlü araç değil” diyen sözcü, ‘Rusya'nın teröre destek veren devlet olarak tanınmasının Ukrayna ve dünya için istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini’, özellikle de ‘insani yardım sağlanmasını ciddi şekilde engelleyebileceğini’ ve ‘Karadeniz ile ilgili (gıda) anlaşmalarını tehlikeye atabileceğini’ sözlerine ekledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'yı ‘teröre destek veren devletler listesi’ne dahil etme olasılığının araştırıldığını söylemişti.ABD Senatosu temmuz ayında Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Rusya’yı Çeçenistan, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna’daki eylemlerinden dolayı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma çağrısını içeren kararı onaylamıştı.

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