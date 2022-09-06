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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/abd-rusyayi-teror-sponsoru-devletleri-listesine-dahil-etmeme-karari-kesin-1060883094.html
ABD: Rusya’yı terör sponsoru devletleri listesine dahil etmeme kararı kesin
ABD: Rusya’yı terör sponsoru devletleri listesine dahil etmeme kararı kesin
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğu belirtildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:31+0300
2022-09-06T21:31+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
terör
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğunu söyledi.Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Rusya'nın terör sponsoru olarak damgalanmaması gerektiği’ şeklindeki ifadelerinin kesin olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı sorusuna yanıt olarak, “Evet, bu doğru” ifadelerini kullandı.Başkanın dediği ve bizim de düşündüğümüz gibi, bu ilerlemek için en etkili veya güçlü araç değil” diyen sözcü, ‘Rusya'nın teröre destek veren devlet olarak tanınmasının Ukrayna ve dünya için istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini’, özellikle de ‘insani yardım sağlanmasını ciddi şekilde engelleyebileceğini’ ve ‘Karadeniz ile ilgili (gıda) anlaşmalarını tehlikeye atabileceğini’ sözlerine ekledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'yı ‘teröre destek veren devletler listesi’ne dahil etme olasılığının araştırıldığını söylemişti.ABD Senatosu temmuz ayında Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Rusya’yı Çeçenistan, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna’daki eylemlerinden dolayı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma çağrısını içeren kararı onaylamıştı.
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abd, rusya, terör
abd, rusya, terör

ABD: Rusya’yı terör sponsoru devletleri listesine dahil etmeme kararı kesin

21:31 06.09.2022
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğu belirtildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında ABD yönetiminin Rusya'yı terör sponsoru listesine dahil etmeme kararının kesin olduğunu söyledi.
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Rusya'nın terör sponsoru olarak damgalanmaması gerektiği’ şeklindeki ifadelerinin kesin olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı sorusuna yanıt olarak, “Evet, bu doğru” ifadelerini kullandı.

Başkanın dediği ve bizim de düşündüğümüz gibi, bu ilerlemek için en etkili veya güçlü araç değil” diyen sözcü, ‘Rusya'nın teröre destek veren devlet olarak tanınmasının Ukrayna ve dünya için istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini’, özellikle de ‘insani yardım sağlanmasını ciddi şekilde engelleyebileceğini’ ve ‘Karadeniz ile ilgili (gıda) anlaşmalarını tehlikeye atabileceğini’ sözlerine ekledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'yı ‘teröre destek veren devletler listesi’ne dahil etme olasılığının araştırıldığını söylemişti.

ABD Senatosu temmuz ayında Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Rusya’yı Çeçenistan, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna’daki eylemlerinden dolayı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma çağrısını içeren kararı onaylamıştı.
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