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21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, kaybettiği kimliğini buldu
21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, kaybettiği kimliğini buldu
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T18:17+0300
2022-09-06T18:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kimlik
aydın
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Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ata Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar esnasında yerde kimlik ve ehliyet buldu. Kaybolan kimlik ve ehliyetin ismine bakan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimliğin 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu tespit etti. Adı ve soyadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan gence ulaşan ekipler, kaybolan kimlikleri gence teslim etti. Erdoğan, polis ekiplerine teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, kimlik, aydın
recep tayyip erdoğan, kimlik, aydın

21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, kaybettiği kimliğini buldu

18:17 06.09.2022 (güncellendi: 18:18 06.09.2022)
© İHA / UĞUR ESER-AW706570Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© İHA / UĞUR ESER-AW706570
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Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve adı Cumhurbaşkanı ile aynı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybolan kimlik ve ehliyetini polis ekipleri teslim etti.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ata Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar esnasında yerde kimlik ve ehliyet buldu.

Kaybolan kimlik ve ehliyetin ismine bakan ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimliğin 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu tespit etti. Adı ve soyadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan gence ulaşan ekipler, kaybolan kimlikleri gence teslim etti.

Erdoğan, polis ekiplerine teşekkür etti.
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