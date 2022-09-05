https://sputniknews.com.tr/20220905/zonguldakta-fare-rogar-kapagina-sikisti-1060823084.html
Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fare rögar kapağının deliğine sıkıştı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:05+0300
2022-09-05T16:05+0300
2022-09-05T16:08+0300
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Çaycuma ilçesi Yurtbay Caddesi’nde fare, rögar kapağındaki boşluğa sığmadı.Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaf, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar.Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20220606/marketin-pastane-bolumune-giren-fare-kurabiyelerden-yedi-1057038134.html
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fare, zonguldak, rögar
Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
16:05 05.09.2022 (güncellendi: 16:08 05.09.2022) Abone ol
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fare rögar kapağının deliğine sıkıştı.
Çaycuma ilçesi Yurtbay Caddesi’nde fare, rögar kapağındaki boşluğa sığmadı.
Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaf, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar.
Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.