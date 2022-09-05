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Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fare rögar kapağının deliğine sıkıştı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:05+0300
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Çaycuma ilçesi Yurtbay Caddesi’nde fare, rögar kapağındaki boşluğa sığmadı.Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaf, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar.Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.
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fare, zonguldak, rögar
fare, zonguldak, rögar

Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı

16:05 05.09.2022 (güncellendi: 16:08 05.09.2022)
© İHA / GÜLCAN ÇOLAKZonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı
Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fare rögar kapağının deliğine sıkıştı.
Çaycuma ilçesi Yurtbay Caddesi’nde fare, rögar kapağındaki boşluğa sığmadı.
Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaf, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar.
Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.
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