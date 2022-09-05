https://sputniknews.com.tr/20220905/zonguldakta-fare-rogar-kapagina-sikisti-1060823084.html

Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı

Zonguldak'ta fare, rögar kapağına sıkıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir fare rögar kapağının deliğine sıkıştı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T16:05+0300

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yaşam

fare

zonguldak

rögar

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Çaycuma ilçesi Yurtbay Caddesi’nde fare, rögar kapağındaki boşluğa sığmadı.Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaf, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar.Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20220606/marketin-pastane-bolumune-giren-fare-kurabiyelerden-yedi-1057038134.html

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