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https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-egitim-ogretim-yili-okul-oncesi-ve-ilkokul-birinci-siniflar-icin-bugun-basliyor-1060804862.html
Yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başlıyor
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için bugün... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T05:50+0300
2022-09-05T05:52+0300
türkiye
eğitim öğretim
okul öncesi eğitim
eğitim öğretim yılı
anaokulu
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Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı pazartesi günü tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.Toplantı öncesinde aileler günü, zamanı ve içeriği hakkında bilgilendirilecek. Bu süreçte, rehber öğretmeni ve okul yönetimi de sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde olacak.Anadolu Ajansı'nın haberine göre öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.Veliler okullara davet ediliyorUyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.Dijital eğitim kaynakları erişimdeÖte yandan, uyum sürecinin başlatılması dolayısıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan dijital kaynaklara, "https://tegmmateryal.eba.gov.tr/", "https://www.eba.gov.tr/", "https://matematik.eba.gov.tr/" internet adreslerinden ulaşılabilecek.Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'deBu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.
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eğitim öğretim, okul öncesi eğitim, eğitim öğretim yılı, anaokulu
eğitim öğretim, okul öncesi eğitim, eğitim öğretim yılı, anaokulu

Yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başlıyor

05:50 05.09.2022 (güncellendi: 05:52 05.09.2022)
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçireceği yeni uygulamayla ilk gün ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.
Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı pazartesi günü tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Toplantı öncesinde aileler günü, zamanı ve içeriği hakkında bilgilendirilecek. Bu süreçte, rehber öğretmeni ve okul yönetimi de sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde olacak.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.

Veliler okullara davet ediliyor

Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.
Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.
Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Dijital eğitim kaynakları erişimde

Öte yandan, uyum sürecinin başlatılması dolayısıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan dijital kaynaklara, "https://tegmmateryal.eba.gov.tr/", "https://www.eba.gov.tr/", "https://matematik.eba.gov.tr/" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.
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