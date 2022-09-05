https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-akitten-ayrilan-abdurrahman-dilipakin-yeni-adresi-belli-oldu-1060813858.html
Yeni Akit’ten ayrılan Abdurrahman Dilipak’ın yeni adresi belli oldu
Yeni Akit’ten ayrılan Abdurrahman Dilipak’ın yeni adresi belli oldu
Akit TV’deki programın yayından kaldırılmasının ardından Yeni Akit’teki yazılarına son veren Abdurrahman Dilipak, Habervakti.com'daki ilk yazısında... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T13:03+0300
2022-09-05T13:03+0300
2022-09-05T13:03+0300
türkiye
abdurrahman dilipak
yeni akit
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Akit’ten ayrılmasının yeni bir takım tartışmaları da beraberinde getirdiğini yazan Dilipak, “Susmayacağımı benim okurlarım bilirler. Bundan sonraki yol haritam, 15 Eylül’e kadar inşallah netleşir. 14 Eylül’de AK Parti davası var; İstanbul’da, Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.00’da. Dedikodularla, gereksiz tartışmalarla kaybedecek zamanım yok. Ekonomi, siyaset, sağlık, eğitim, adalet, yolsuzluk, aile, ahlaksızlık, dış politika gibi konular her zaman gündemimde olacak” diye yazdı.Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:Biz kimsenin karşısında ya da yanında değiliz. HAK merkezli bir bakış açısına sahibiz. Dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına dayalı ayrıştırıcı, kışkırtıcı bir tavır içinde değiliz ve olmayacağız. İnsanlarla ittifak ettiğimiz konularda, noktalarda birlikte çalışabilir, ihtilaf ettiğimiz konularda, temel hak ve hukukumuza yönelik bir tehdit oluşturmadıkları sürece onlarla bir arada yaşayabiliriz. Erdem ve meşruiyet temelinde, herkesle dirsek teması kurmaktan yanayız.Övünmeyi ve dövünmeyi bırakıp, Halka hizmeti, Hakk’a hizmetin vesilesi sayan bir akla ihtiyacımız var.Magazinleşen din, siyaset, tarih ve sağlık fitnesinden kurtulup, aşk ve öfke büyüsünden sıyrılıp gerçeklerle yüzleşme cesareti gösterip, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamak için bir irade ortaya koyabilirsek, umulur ki, Allah’ın yardımı bize ulaşır ve kurtuluşa erenlerden oluruz. Değilse müstevliler ve onları yerli işbirlikçileri, dâhili ve harici bedhahlar aynı ülkenin çocukları birbirine düşürür ve onların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye devam ederler. Herkes ötekinin gözünde çöp aramadan önce kendi gözündeki merteği çıkartsın.Gelecek günler, geçen günleri aratmasın istiyorsanız, yeryüzünün bütün erdemli, namuslu, şerefli insanları, ortak bir kelimeye gelin. Birleşin!"
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abdurrahman dilipak, yeni akit
abdurrahman dilipak, yeni akit
Yeni Akit’ten ayrılan Abdurrahman Dilipak’ın yeni adresi belli oldu
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Akit TV’deki programın yayından kaldırılmasının ardından Yeni Akit’teki yazılarına son veren Abdurrahman Dilipak, Habervakti.com'daki ilk yazısında “susmayacağını” ifade etti. Kimsenin karşısında ya da yanında olmadığını yazan Dilipak, "magazinleşen din ve siyaset fitnesinden kurtulmamız lazım" görüşünü dile getirdi.
Akit’ten ayrılmasının yeni bir takım tartışmaları da beraberinde getirdiğini yazan Dilipak, “Susmayacağımı benim okurlarım bilirler. Bundan sonraki yol haritam, 15 Eylül’e kadar inşallah netleşir. 14 Eylül’de AK Parti davası var; İstanbul’da, Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.00’da. Dedikodularla, gereksiz tartışmalarla kaybedecek zamanım yok. Ekonomi, siyaset, sağlık, eğitim, adalet, yolsuzluk, aile, ahlaksızlık, dış politika gibi konular her zaman gündemimde olacak” diye yazdı.
Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:
Biz kimsenin karşısında ya da yanında değiliz. HAK merkezli bir bakış açısına sahibiz. Dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına dayalı ayrıştırıcı, kışkırtıcı bir tavır içinde değiliz ve olmayacağız. İnsanlarla ittifak ettiğimiz konularda, noktalarda birlikte çalışabilir, ihtilaf ettiğimiz konularda, temel hak ve hukukumuza yönelik bir tehdit oluşturmadıkları sürece onlarla bir arada yaşayabiliriz. Erdem ve meşruiyet temelinde, herkesle dirsek teması kurmaktan yanayız.
Övünmeyi ve dövünmeyi bırakıp, Halka hizmeti, Hakk’a hizmetin vesilesi sayan bir akla ihtiyacımız var.
Magazinleşen din, siyaset, tarih ve sağlık fitnesinden kurtulup, aşk ve öfke büyüsünden sıyrılıp gerçeklerle yüzleşme cesareti gösterip, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamak için bir irade ortaya koyabilirsek, umulur ki, Allah’ın yardımı bize ulaşır ve kurtuluşa erenlerden oluruz. Değilse müstevliler ve onları yerli işbirlikçileri, dâhili ve harici bedhahlar aynı ülkenin çocukları birbirine düşürür ve onların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye devam ederler. Herkes ötekinin gözünde çöp aramadan önce kendi gözündeki merteği çıkartsın.
Gelecek günler, geçen günleri aratmasın istiyorsanız, yeryüzünün bütün erdemli, namuslu, şerefli insanları, ortak bir kelimeye gelin. Birleşin!"