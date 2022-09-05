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https://sputniknews.com.tr/20220905/uyum-haftasinin-ilk-gunu-istanbulda-trafik-yogunlugu-1060806768.html
Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
Anaokulları ve ilkokul 1'inci sınıfların uyum haftasının başlamasıyla İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T09:30+0300
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yaşam
istanbul
trafik
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Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik yüzde 51’i geçti.
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istanbul, trafik
istanbul, trafik

Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu

09:30 05.09.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİRİstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR
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Anaokulları ve ilkokul 1'inci sınıfların uyum haftasının başlamasıyla İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı
Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik yüzde 51’i geçti.
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