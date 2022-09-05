https://sputniknews.com.tr/20220905/ukraynali-asker-yabancilarin-ukrayna-ordusunun-silahlarini-nasil-aldiklarini-anlatti-1060802172.html
Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı
Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) esir düşen Ukraynalı asker Dvorniçenko, Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği silahların yabancılar tarafından... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T00:53+0300
2022-09-05T00:53+0300
2022-09-05T00:53+0300
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Ukrayna ordusunun 54. Tugayında görev alan ve LHC’de esir düşen Maksim Dvorniçenko, Ukrayna ordusuna ulaşan batılı silahların yabancılar tarafından alınıp götürüldüğünü anlattı.Gazetecilere demeç veren Dvorniçenko, “Batı silahlarının boşaltılmasında yer aldık, silahlar yüzde 70 oranında hasar görmüş görünüyordu. Oraya ayrıca üniformalı insanlar geldi, kimisi İngilizce, kimisi Litvanca konuşuyordu, silahları bir yere götürüyordu. İhtiyaçları olan şeyleri otomobile yüklediler” ifadelerini kullandı.Çoğunlukla gelen yabancıların İsveç-İngiliz ürünü NLAW taşınabilir tanksavar güdümlü füzeleri ve Matador bombaatarlarını seçtiğini söyleyen asker, komutanların askerlerin tüm sorularına, bunun kendilerini ilgilendirmediği yanıtını verdiklerini aktardı.Dvorniçenko, “Yönetimle bir şekilde bu sorunu çözüyorlardı. Üstlerimiz bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyordu. Büyük bir olasılıkla onları farklı yerlere satıyorlardı. Mevzilerde bulunan silahlarla da hiç kimse nasıl ateş edeceğini bilmiyordu” diye konuştu.
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Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) esir düşen Ukraynalı asker Dvorniçenko, Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği silahların yabancılar tarafından nasıl alındığını anlattı.
Ukrayna ordusunun 54. Tugayında görev alan ve LHC’de esir düşen Maksim Dvorniçenko, Ukrayna ordusuna ulaşan batılı silahların yabancılar tarafından alınıp götürüldüğünü anlattı.
Gazetecilere demeç veren Dvorniçenko, “Batı silahlarının boşaltılmasında yer aldık, silahlar yüzde 70 oranında hasar görmüş görünüyordu. Oraya ayrıca üniformalı insanlar geldi, kimisi İngilizce, kimisi Litvanca konuşuyordu, silahları bir yere götürüyordu. İhtiyaçları olan şeyleri otomobile yüklediler” ifadelerini kullandı.
Çoğunlukla gelen yabancıların İsveç-İngiliz ürünü NLAW taşınabilir tanksavar güdümlü füzeleri ve Matador bombaatarlarını seçtiğini söyleyen asker, komutanların askerlerin tüm sorularına, bunun kendilerini ilgilendirmediği yanıtını verdiklerini aktardı.
Dvorniçenko, “Yönetimle bir şekilde bu sorunu çözüyorlardı. Üstlerimiz bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyordu. Büyük bir olasılıkla onları farklı yerlere satıyorlardı. Mevzilerde bulunan silahlarla da hiç kimse nasıl ateş edeceğini bilmiyordu” diye konuştu.