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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ukraynali-asker-yabancilarin-ukrayna-ordusunun-silahlarini-nasil-aldiklarini-anlatti-1060802172.html
Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı
Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) esir düşen Ukraynalı asker Dvorniçenko, Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği silahların yabancılar tarafından... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T00:53+0300
2022-09-05T00:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
asker
yabancı asker
silah
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Ukrayna ordusunun 54. Tugayında görev alan ve LHC’de esir düşen Maksim Dvorniçenko, Ukrayna ordusuna ulaşan batılı silahların yabancılar tarafından alınıp götürüldüğünü anlattı.Gazetecilere demeç veren Dvorniçenko, “Batı silahlarının boşaltılmasında yer aldık, silahlar yüzde 70 oranında hasar görmüş görünüyordu. Oraya ayrıca üniformalı insanlar geldi, kimisi İngilizce, kimisi Litvanca konuşuyordu, silahları bir yere götürüyordu. İhtiyaçları olan şeyleri otomobile yüklediler” ifadelerini kullandı.Çoğunlukla gelen yabancıların İsveç-İngiliz ürünü NLAW taşınabilir tanksavar güdümlü füzeleri ve Matador bombaatarlarını seçtiğini söyleyen asker, komutanların askerlerin tüm sorularına, bunun kendilerini ilgilendirmediği yanıtını verdiklerini aktardı.Dvorniçenko, “Yönetimle bir şekilde bu sorunu çözüyorlardı. Üstlerimiz bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyordu. Büyük bir olasılıkla onları farklı yerlere satıyorlardı. Mevzilerde bulunan silahlarla da hiç kimse nasıl ateş edeceğini bilmiyordu” diye konuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, asker, yabancı asker, silah

Ukraynalı asker, yabancıların Ukrayna ordusunun silahlarını nasıl aldıklarını anlattı

00:53 05.09.2022
© AFP 2022 / ILMARS ZNOTINSNATO-Ukrayna
NATO-Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / ILMARS ZNOTINS
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) esir düşen Ukraynalı asker Dvorniçenko, Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği silahların yabancılar tarafından nasıl alındığını anlattı.
Ukrayna ordusunun 54. Tugayında görev alan ve LHC’de esir düşen Maksim Dvorniçenko, Ukrayna ordusuna ulaşan batılı silahların yabancılar tarafından alınıp götürüldüğünü anlattı.
Gazetecilere demeç veren Dvorniçenko, “Batı silahlarının boşaltılmasında yer aldık, silahlar yüzde 70 oranında hasar görmüş görünüyordu. Oraya ayrıca üniformalı insanlar geldi, kimisi İngilizce, kimisi Litvanca konuşuyordu, silahları bir yere götürüyordu. İhtiyaçları olan şeyleri otomobile yüklediler” ifadelerini kullandı.
Çoğunlukla gelen yabancıların İsveç-İngiliz ürünü NLAW taşınabilir tanksavar güdümlü füzeleri ve Matador bombaatarlarını seçtiğini söyleyen asker, komutanların askerlerin tüm sorularına, bunun kendilerini ilgilendirmediği yanıtını verdiklerini aktardı.
Dvorniçenko, “Yönetimle bir şekilde bu sorunu çözüyorlardı. Üstlerimiz bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyordu. Büyük bir olasılıkla onları farklı yerlere satıyorlardı. Mevzilerde bulunan silahlarla da hiç kimse nasıl ateş edeceğini bilmiyordu” diye konuştu.
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