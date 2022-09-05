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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-1060835788.html
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü yeniden ateşe tuttuğunu, en az 12 merminin atıldığını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:51+0300
2022-09-05T21:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
bombalama
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Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü bombaladığını bildirdi.Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.00 sularında, Ukrayna ordusu yeniden Gluşakovsk ilçesindeki Tetkino köyünü ateşe tuttu. En az 12 mermi tespit edildi. Uyarı sistemi zamanında devreye girdi. Saldırıdan etkilenen yok. Lakin birkaç evde hasar meydana geldi, pencereler, çatılar, duvarlar, bahçelerdeki yapılar zarar gördü, bir su kuyusuna mermi düştü. Halihazırda olay yerinde uzmanlar çalışıyor, verilen zararı hesaplıyorlar. Zarar göre evlerin sahiplerine gereken tüm yardım en kısa zamanda sağlanacak” bilgisini paylaştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, bombalama
ukrayna krizi, ukrayna, bombalama

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı

21:51 05.09.2022 (güncellendi: 21:54 05.09.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girRusya- Ukrayna
Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü yeniden ateşe tuttuğunu, en az 12 merminin atıldığını belirtti.
Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü bombaladığını bildirdi.
Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.00 sularında, Ukrayna ordusu yeniden Gluşakovsk ilçesindeki Tetkino köyünü ateşe tuttu. En az 12 mermi tespit edildi. Uyarı sistemi zamanında devreye girdi. Saldırıdan etkilenen yok. Lakin birkaç evde hasar meydana geldi, pencereler, çatılar, duvarlar, bahçelerdeki yapılar zarar gördü, bir su kuyusuna mermi düştü. Halihazırda olay yerinde uzmanlar çalışıyor, verilen zararı hesaplıyorlar. Zarar göre evlerin sahiplerine gereken tüm yardım en kısa zamanda sağlanacak” bilgisini paylaştı.
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