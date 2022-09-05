https://sputniknews.com.tr/20220905/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-1060835788.html
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü yeniden ateşe tuttuğunu, en az 12 merminin atıldığını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:51+0300
2022-09-05T21:51+0300
2022-09-05T21:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
bombalama
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Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü bombaladığını bildirdi.Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.00 sularında, Ukrayna ordusu yeniden Gluşakovsk ilçesindeki Tetkino köyünü ateşe tuttu. En az 12 mermi tespit edildi. Uyarı sistemi zamanında devreye girdi. Saldırıdan etkilenen yok. Lakin birkaç evde hasar meydana geldi, pencereler, çatılar, duvarlar, bahçelerdeki yapılar zarar gördü, bir su kuyusuna mermi düştü. Halihazırda olay yerinde uzmanlar çalışıyor, verilen zararı hesaplıyorlar. Zarar göre evlerin sahiplerine gereken tüm yardım en kısa zamanda sağlanacak” bilgisini paylaştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, bombalama
ukrayna krizi, ukrayna, bombalama
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
21:51 05.09.2022 (güncellendi: 21:54 05.09.2022) Abone ol
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü yeniden ateşe tuttuğunu, en az 12 merminin atıldığını belirtti.
Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü bombaladığını bildirdi.
Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.00 sularında, Ukrayna ordusu yeniden Gluşakovsk ilçesindeki Tetkino köyünü ateşe tuttu. En az 12 mermi tespit edildi. Uyarı sistemi zamanında devreye girdi. Saldırıdan etkilenen yok. Lakin birkaç evde hasar meydana geldi, pencereler, çatılar, duvarlar, bahçelerdeki yapılar zarar gördü, bir su kuyusuna mermi düştü. Halihazırda olay yerinde uzmanlar çalışıyor, verilen zararı hesaplıyorlar. Zarar göre evlerin sahiplerine gereken tüm yardım en kısa zamanda sağlanacak” bilgisini paylaştı.