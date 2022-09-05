https://sputniknews.com.tr/20220905/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-1060835788.html

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı

Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü yeniden ateşe tuttuğunu, en az 12 merminin atıldığını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:51+0300

2022-09-05T21:51+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

bombalama

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Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki Tetkino köyünü bombaladığını bildirdi.Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.00 sularında, Ukrayna ordusu yeniden Gluşakovsk ilçesindeki Tetkino köyünü ateşe tuttu. En az 12 mermi tespit edildi. Uyarı sistemi zamanında devreye girdi. Saldırıdan etkilenen yok. Lakin birkaç evde hasar meydana geldi, pencereler, çatılar, duvarlar, bahçelerdeki yapılar zarar gördü, bir su kuyusuna mermi düştü. Halihazırda olay yerinde uzmanlar çalışıyor, verilen zararı hesaplıyorlar. Zarar göre evlerin sahiplerine gereken tüm yardım en kısa zamanda sağlanacak” bilgisini paylaştı.

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ukrayna krizi, ukrayna, bombalama