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https://sputniknews.com.tr/20220905/uaea-misyonu-denetimini-tamamladigi-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-ayrildi---1060809969.html
UAEA misyonu denetimini tamamladığı Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldı
UAEA misyonu denetimini tamamladığı Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonu, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T11:46+0300
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RİA Novosti haber ajansı, UAEA misyonu üyelerinin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldıklarını yazdı. Ajansa göre iki UAEA denetçisiyse santralde kalmaya devam edecek. Rossiya-24 televizyonu da nükleer santralde denetimde bulunan UAEA yetkililerinin söz konusu ziyarette gördüklerine dair bir rapor yayınlayacaklarını aktardı. UAEA misyonunun ziyareti, Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline yönelik bir dizi saldırı düzenlediği bir dönemde gerçekleşti.Saldırılar nedeniyle santralin tahrip olması ve radyoaktif sızıntı yaşanmasından endişeleniliyordu. UAEA Başkanı Rafael Grossi, ziyaretinin ardından, santralin ‘fiziksel bütünlüğünün birkaç defa bozulduğunu belirlediklerini’ kaydetmişti. IAEA misyonunun denetim için santrali ziyaret ettikleri günün sabahında Ukrayna güçleri santrale iki çıkarma girişimi düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/rusya-turkiye-dahil-bazi-ulkelerden-gazetecilerin-uaea-misyonuyla-zaporojye-ngsye-girmesi-saglandi-1060795231.html
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uaea, zaporojye, nükleer güç

UAEA misyonu denetimini tamamladığı Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldı

11:46 05.09.2022 (güncellendi: 11:51 05.09.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVUAEA misyonu
UAEA misyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonu, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp santralden ayrıldı. İki UAEA denetçisi ise sürekli olarak santralde kalacak.
RİA Novosti haber ajansı, UAEA misyonu üyelerinin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldıklarını yazdı. Ajansa göre iki UAEA denetçisiyse santralde kalmaya devam edecek.
Rossiya-24 televizyonu da nükleer santralde denetimde bulunan UAEA yetkililerinin söz konusu ziyarette gördüklerine dair bir rapor yayınlayacaklarını aktardı.
UAEA misyonunun ziyareti, Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline yönelik bir dizi saldırı düzenlediği bir dönemde gerçekleşti.
Saldırılar nedeniyle santralin tahrip olması ve radyoaktif sızıntı yaşanmasından endişeleniliyordu.
UAEA Başkanı Rafael Grossi, ziyaretinin ardından, santralin ‘fiziksel bütünlüğünün birkaç defa bozulduğunu belirlediklerini’ kaydetmişti. IAEA misyonunun denetim için santrali ziyaret ettikleri günün sabahında Ukrayna güçleri santrale iki çıkarma girişimi düzenledi.
Zaporojye NGS'yi ziyaret eden UAEA misyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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Rusya: Türkiye dahil bazı ülkelerden gazetecilerin UAEA misyonuyla Zaporojye NGS'ye girmesi sağlandı
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