https://sputniknews.com.tr/20220905/uaea-misyonu-denetimini-tamamladigi-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-ayrildi---1060809969.html

UAEA misyonu denetimini tamamladığı Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldı

UAEA misyonu denetimini tamamladığı Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) misyonu, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki denetimlerini tamamlayıp... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T11:46+0300

2022-09-05T11:46+0300

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zaporojye

nükleer güç

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RİA Novosti haber ajansı, UAEA misyonu üyelerinin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nden ayrıldıklarını yazdı. Ajansa göre iki UAEA denetçisiyse santralde kalmaya devam edecek. Rossiya-24 televizyonu da nükleer santralde denetimde bulunan UAEA yetkililerinin söz konusu ziyarette gördüklerine dair bir rapor yayınlayacaklarını aktardı. UAEA misyonunun ziyareti, Ukrayna tarafının Zaporojye nükleer santraline yönelik bir dizi saldırı düzenlediği bir dönemde gerçekleşti.Saldırılar nedeniyle santralin tahrip olması ve radyoaktif sızıntı yaşanmasından endişeleniliyordu. UAEA Başkanı Rafael Grossi, ziyaretinin ardından, santralin ‘fiziksel bütünlüğünün birkaç defa bozulduğunu belirlediklerini’ kaydetmişti. IAEA misyonunun denetim için santrali ziyaret ettikleri günün sabahında Ukrayna güçleri santrale iki çıkarma girişimi düzenledi.

https://sputniknews.com.tr/20220904/rusya-turkiye-dahil-bazi-ulkelerden-gazetecilerin-uaea-misyonuyla-zaporojye-ngsye-girmesi-saglandi-1060795231.html

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