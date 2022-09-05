https://sputniknews.com.tr/20220905/turkiyenin-berlin-buyukelcisi-sen-is-insanlarinin-vize-sorunlarini-ab-ulkeleriyle-ele-aliyoruz-1060827814.html

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: İş insanlarının vize sorunlarını AB ülkeleriyle ele alıyoruz

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: İş insanlarının vize sorunlarını AB ülkeleriyle ele alıyoruz

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Avrupa’da fuara katılan bazı iş insanlarının vize aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlattığını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T18:07+0300

2022-09-05T18:07+0300

2022-09-05T18:07+0300

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Şen, Messe Berlin tarafından düzenlenen ve 46 ülkeden 1.100 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergilediği Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022’de Türk firmalarını ziyaret etti.Şen, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, IFA’nın uzun yıllardır yapılan, artık gelenekleşmiş bir fuar olduğunu ve çok uzun yıllardır Türkiye’den özellikle elektronik alanında faaliyet gösteren firmaların katıldığını hatırlattı.Türkiye'den 42 firmanın bu yıl fuara katıldığını bildiren Şen, bu yıl fuarın Türkiye'nin tüketici elektroniği ihracatı için umut verici olduğunu ifade etti.Şen, “Türk firmalarının stantlarını geziyoruz, ürünlerini görüyoruz. Aynı zamanda fuara katılımla ilgili sorunlar varsa öğrenmeye çalışıyoruz ki biz bunlara büyükelçilik, başkonsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı olarak çözümler bulabilelim." dedi.Türkiye’den iş insanlarının fuardan genel itibarıyla memnun olduklarını gözlemediğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:Elektrikli ev aletleri ve elektronik aletler konusunda Türkiye’nin giderek gelişme gösterdiğini belirten Şen, "Firmalarımızın bu konuda daha fazla Ar-Ge yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onların burada olmasından başarılı çalışmalar yapmasından, ihracata yönelik çalışmalar yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.'Türkiye katma değerli ürünler üreten bir ülke haline geldi'Şen, küresel enerji piyasasının “çalkantılı” bir şekilde ilerlediğini ve Türkiye dahil bütün ülkelerin bundan etkilendiğini anlatarak, bazı ülkeler için avantaj ve bazı ülkeler için dezavantajlar olduğunu belirttiBüyükelçi Şen, “Ülkemizde elektrik ve elektronik sektöründe Ar-Ge yapan firmaların artmış olması ve bu firmaların genellikle enerji konusunda daha az enerjiyle daha çok hizmet verebilen, daha çok fonksiyonu olan ürünler üretmeleri bizler bakımından sevindirici. Enerji önümüzdeki dönemde de özellikle iklim değişikliği bağlamında bütün dünyada dikkat edilmesi ve tüketimi azaltılması gereken bir ürün.” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’nin katma değerli ürünler üreten bir ülke haline geldiğini belirten Şen, Türkiye ekonomisinin önemli kısmının ihracata dayalı olduğunu hatırlattı.

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