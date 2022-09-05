https://sputniknews.com.tr/20220905/turkiyeden-yunanistana-bati-trakya-turk-azinligina-baskiyi-sonlandirma-cagrisi-1060841217.html
Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı
Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı
Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:45+0300
2022-09-05T23:45+0300
2022-09-05T23:45+0300
yunanistan
dünya
batı trakya
azınlık
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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yunanistan, batı trakya, azınlık
yunanistan, batı trakya, azınlık
Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı
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Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.