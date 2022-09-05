https://sputniknews.com.tr/20220905/turkiyeden-yunanistana-bati-trakya-turk-azinligina-baskiyi-sonlandirma-cagrisi-1060841217.html

Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T23:45+0300

2022-09-05T23:45+0300

2022-09-05T23:45+0300

yunanistan

dünya

batı trakya

azınlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

yunanistan

batı trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, batı trakya, azınlık