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https://sputniknews.com.tr/20220905/turkiye-findik-ihracatindan-yaklasik-2-milyar-dolar-kazandi-1060821722.html
Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı
Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı
Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:49+0300
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ekonomi
fındık
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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fındık, türkiye
fındık, türkiye

Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı

15:49 05.09.2022
© İHAFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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