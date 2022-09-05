https://sputniknews.com.tr/20220905/ttb-saglik-bakanligi-esin-davutoglu-senolu-tehdit-eden-yucelin-sahte-doktor-oldugunu-teyit-etti-1060839464.html

TTB: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden Yücel'in sahte doktor olduğunu teyit etti

TTB: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden Yücel'in sahte doktor olduğunu teyit etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’na, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u tehdit eden Mustafa Yücel’in gerçekten... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T23:09+0300

2022-09-05T23:09+0300

2022-09-05T23:14+0300

türkiye

esin davutoğlu şenol

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

sağlık bakanlığı

mustafa yücel özbilgin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u sosyal medyadan ölümle tehdit eden, Şenol’un ofisinin kapısına dana dili bırakan Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığını Sağlık Bakanlığı’na sordu.TTB, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yanıt verdiğini, yanıtında da Yücel’in hekim olmadığını teyit ettiğini açıkladı."Sağlık Bakanlığı’ndan TTB’ye Mustafa Yücel yanıtı: hekim olmadığı teyit edildi, suç duyurusunda bulunuldu, erişim engeli talebi ise reddedildi" başlığıyla yayımlanan açıklamada, 'Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı gönderildiği' ifade edildi."TTB kayıtlarında üye olarak yer almayan Yücel’in hekim olup olmadığı bakanlığa sorulurken; kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları “ilaç” olarak önerdiği, buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğu vurgulanmış ve gerekli işlemlerin başlatılması istenmişti" denilen açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:'Bakanlık, sitesine erişim engeli istedi'

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esin davutoğlu şenol, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), sağlık bakanlığı, mustafa yücel özbilgin