TTB: Sağlık Bakanlığı, Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden Yücel'in sahte doktor olduğunu teyit etti
23:09 05.09.2022 (güncellendi: 23:14 05.09.2022)
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© AA
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’na, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u tehdit eden Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığını sorduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın Yücel’in hekim olmadığını teyit ettiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdiğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u sosyal medyadan ölümle tehdit eden, Şenol’un ofisinin kapısına dana dili bırakan Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığını Sağlık Bakanlığı’na sordu.
TTB, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yanıt verdiğini, yanıtında da Yücel’in hekim olmadığını teyit ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan TTB’ye Mustafa Yücel Yanıtı:— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 5, 2022
Hekim Olmadığı Teyit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu, Erişim Engeli Talebi ise Reddedildi
👇https://t.co/VZe69YIAIX pic.twitter.com/v1JWjvNiA8
"Sağlık Bakanlığı’ndan TTB’ye Mustafa Yücel yanıtı: hekim olmadığı teyit edildi, suç duyurusunda bulunuldu, erişim engeli talebi ise reddedildi" başlığıyla yayımlanan açıklamada, 'Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı gönderildiği' ifade edildi.
"TTB kayıtlarında üye olarak yer almayan Yücel’in hekim olup olmadığı bakanlığa sorulurken; kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları “ilaç” olarak önerdiği, buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğu vurgulanmış ve gerekli işlemlerin başlatılması istenmişti" denilen açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:
'Bakanlık, sitesine erişim engeli istedi'
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TTB’nin yazısına 2 Eylül 2022 günü bir yanıt iletti. Mustafa Yücel hakkında bakanlığa daha önce de benzer şikayetlerle başvurular geldiğini aktaran bakanlık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hem ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurduğunu hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirimde bulunduğunu belirtti. Erişim engeli taleplerinin reddedildiğini ileten bakanlık, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun da yaptığı inceleme sonrası hem ilgili internet sitesine erişim engeli başvurusu yaptığını hem de suç duyurusunda bulunduğu bilgisi de yazıda yer aldı.
Mustafa Yücel’in hekim olmadığını da teyit eden Sağlık Bakanlığı, Yücel’in faaliyet gösterdiğini iddia ettiği ülkelerin sağlık otoritelerine birer yazı yazıldığını, bundan sonraki süreçte de ilgili idari ve adli sürecin takip edileceğini aktardı.